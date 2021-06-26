تراند الفن: الممثلة السعودية فاطمة البنوي سفيرة جديدة لكارتييه

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 01:09 مساءً - اختارت الشركة الفرنسية العالمية للمجوهرات كارتييه السعودية فاطمة البنوي سفيرة جديدة لها في الشرق الأوسط والسعودية، وشاركت الممثلة وصانعة الأفلام إلى جانب نخبة من المشاهير العالميين في فعاليات حفل إطلاق حملتها الجديدة الخاصة بمجموعتها للمجوهرات الراقية التي تحمل عنوان “الحاسة السادسة” Sixéme Sens.

وشاركت فاطمة البنوي في الحفل الذي أقيم على بحيرة كومو بقرية أورنو التاريخية بإيطاليا، مرتدية فستان من تصميم اللبناني الشهير زهير مراد، وبمساعدة منسقة الأزياء ياسمين عيسى. ومن بين الوجوه العربية التي شاركت فيه أيضًا الممثلة المصرية ياسمين صبري، ورائدة الأعمال السعودية الأميرة دينا الجهني عبد العزيز.

فاطمة البنوي

معلومات عن فاطمة البنوي

فاطمة البنوي ممثلة ومخرجة وكاتبة سعودية، وهي إحدى خريجات جامعة عفت في مجال علم النفس، اختارتها مجلة تايم الأميركية ضمن قادة الجيل الجديد في 2018 عن مؤسستها “مشروع القصة الأخرى”، كما حظت بإشادة دولية عن بطولتها لفيلم بركة يقابل بركة (2016) الذي شارك في مهرجان برلين السينمائي وكان ممثلًا للسعودية في جائزة أوسكار أفضل فيلم بلغة أجنبية.

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من أحدث أعمالها في 2020 هما المسلسلان المصري “ما وراء الطبيعة” الذي تم طرحه على منصة نتفليكس، والسعودي “الشك” (2020) الذي تم طرحه على منصة شاهد، وشاركت أيضًا في تأليفه وإخراجه.

فاطمة البنوي

وفي بداية 2020 اختار مهرجان البحر الأحمر مشروع فيلمها الطويل “بسمة” لبرنامج مشترك لتطوير الأفلام مع تورينو فيلم لاب، كما دعم المهرجان فيلمها القصير “حتى نرى النور” ضمن أفلام 5 مخرجات سعوديات لإنتاج وجمع مشاريع أفلامهن القصيرة في فيلم روائي طويل يركز على حياة المرأة السعودية.