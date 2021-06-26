تراند الفن: «الداخلية»: ضبط أكثر من 5.6 ملايين مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 01:09 مساءً - أصدرت وزارة الداخلية بياناً بشأن أعداد مخالفي الإقامة والعمل وأمن الحدود بالمملكة خلال الفترة الماضية.

وأوضحت الوزارة أنه تم ضبط أكثر من 5.6 مليون مخالف في الحملة الميدانية المشتركة خلال الحملات التي انطلقت من يوم الأربعاء 26 / 2 / 1439 هـ الموافق 15 / 11 / 2017 م حتى نهاية يوم الخميس 14 / 11 / 1442هـ الموافق 24 / 6 / 2021م لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، عن النتائج التالية : –

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة (5651619) مخالفاً، منهم (4323083) مخالفاً لنظام الإقامة، و(803186) مخالفاً لنظام العمل، و(525350) مخالفاً لنظام أمن الحدود.

ثانياً: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (116930) شخصاً، (43%) منهم يمنيو الجنسية، و(54%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (9550) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثـاً: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (8241) شخصاً.

رابعـاً: بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (2769) مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (2763) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (6) سعوديين.

خامساً: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (68431) وافداً مخالفاً، منهم (60840) رجلاً، و(7591) امرأة .

سادساً: تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (715216) مخالفاً، وإحالة (913306) مخالفين لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1050132) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (1559919) مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أنه يعاقب كل من يسهل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به.

وشددت على أنه تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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