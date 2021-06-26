فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 01:09 مساءً - أدمن 45 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة
نشب حريق هائل، اليوم السبت، في منزل مكون من 3 طوابق بقرية العوامر الغربية بمركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا.
تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا من العميد هاني الأتربي، مدير الحماية المدنية بقنا، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في منزل مكون من 3 طوابق بقرية العوامر الغربية بمركز أبو تشت، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق.
وبالانتقال والفحص، تبين نشوب حريق بمنزل على مساحة 90 مترًا مكونًا من 3 طوابق “ملك حسين.إ.ت”، يبلغ من العمر 55 عامًا، عامل، بسبب فرن بلدي، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة دون وقوع ضحايا أو مصابين.
وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: السيطرة على حريق منزل مكون من 3 طوابق في قنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.