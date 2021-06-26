تراند الفن: السيطرة على حريق منزل مكون من 3 طوابق في قنا

نشب حريق هائل، اليوم السبت، في منزل مكون من 3 طوابق بقرية العوامر الغربية بمركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا من العميد هاني الأتربي، مدير الحماية المدنية بقنا، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في منزل مكون من 3 طوابق بقرية العوامر الغربية بمركز أبو تشت، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق.

وبالانتقال والفحص، تبين نشوب حريق بمنزل على مساحة 90 مترًا مكونًا من 3 طوابق “ملك حسين.إ.ت”، يبلغ من العمر 55 عامًا، عامل، بسبب فرن بلدي، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة دون وقوع ضحايا أو مصابين.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.