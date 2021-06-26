تراند الفن: رئيس الرعاية الصحية ينقل تحية مصر للإمارات حكومة وشعبًا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 01:09 مساءً - اختتم الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، زيارته لمدينة دبي، بلقاء السفير أشرف الديب، قنصل مصر العام في دبي والإمارات الشمالية، وذلك لاستعراض ما تم تحقيقه من إنجازات خلال المشاركة بمؤتمر الصحة العربي (Arab Health) 2021.

واستهل الدكتور أحمد السبكي اللقاء، بنقل تحيات وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، لشعب وحكومة دولة الإمارات الشقيقة، وثقتها البالغة في تعاضد جهود الدولتين وهيئاتهم الصحية من أجل الوصول إلى أعلى مستويات الإصلاح الصحي، لافتًا أن التعاون بين البلدان على المستوى العربي والدولي يدعم كافة القضايا المتعلقة بالصحة العامة ومكافحة الأوبئة والفيروسات، بما يسهم في الارتقاء وتحسين جودة الحياة الصحية لكافة الشعوب.

وخلال اللقاء، استعرض وفد هيئة الرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي، ما تم تحقيقه على المستوى السياسي والدولي، وكذلك الفرص الاستثمارية التي يمكن تحقيقها في القطاع الصحي بجمهورية مصر العربية من خلال الشراكة مع الإمارات الشقيقة، لافتًا إلى أهمية تبادل الخبرات مع كافة الدول على المستوى العربي أو الدولي، وهو ما يدعم جهود هيئة الرعاية الصحية في الوصول إلى مركز مرموق عالميًا يعكس رؤية القيادة السياسية وفكر الدولة المصرية نحو تحقيق أعلى مستويات الرعاية الصحية المتكاملة لكافة المواطنين دون تمييز مع تطبيق معايير الجودة العالمية.

كما تطرق اللقاء، إلى ما وصلت إليه المباحثات بين وفد هيئة الرعاية الصحية المصرية ونظرائها سواء هيئة الصحة بدبي أو هيئة الصحة بإمارة أبو ظبي، والذي انتهى إلى تناول الخبرات بين الطرفين وتعزيز التشارك في مجالات الخدمات الطبية المتميزة والصحة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والسياحة العلاجية والتدريب والتعليم الطبي المستمر وإدارة وتشغيل المنشآت الطبية بجودة عالمية، فضلًا عن آلية التنبؤ بالمؤشرات الصحية، في إطار وضع الخطط الاستباقية للوقاية من الأمراض.

فيما أعرب الدكتور أحمد السبكي، عن سعادته البالغة بالنجاح الباهر لزيارته لإمارة دبي، في إطار مشاركته الفاعلة والمثمرة لمعرض ومؤتمر الصحة العربي ( Arab health ) 2021، مشيرًا إلى نجاح المباحثات بين هيئة الرعاية الصحية وهيئتي الصحة بدبي وأبو ظبي في الوصول إلى إجراءات تنفيذية واضحة بين الجانبين المصري والإماراتي، بما يمثل ركيزة أساسية لدعم العلاقات الاستراتيجية والأخوية بين البلدين، على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية.

وأكد السبكي على عمق واستثنائية العلاقات المصرية ـ الإماراتية التي تمتد جذورها إلى الراحل العظيم الأب المؤسس الشيخ زايد آل نهيان، لتزداد عمقًا ورسوخا في عهد الرئيس السيسي وسمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات وولى عهده سمو الشيخ محمد بن زايد لتصبح النموذج الأبرز للعلاقات العربية ــ العربية القادر على مواجهة جميع التحديات في مختلف المجالات، لا سيما القطاع الصحي والتي برز عمقها خلال جائحة كوفيد19.

وثمن رئيس الرعاية الصحية، الدور الدبلوماسي للقنصلية المصرية في دبي لتمثيلها المشرف للدولة المصرية والدفاع عن مصالح رعاياها وتسهيل أعمال وشؤون المصريين المقيمين في إمارة دبي والإمارات الشمالية، وكذلك العمل على تنمية وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية والصحية بين مصر والإمارات العربية، وتقديم العون والمساعدة لكافة رعاياها أفرادًا كانوا أو هيئات.

ومن جانبه أشاد قنصل مصر العام في دبي، بالطفرة التي شهدها القطاع الصحي المصري، والناتج عن دعم القيادة السياسية المصرية للوصول بكافة قطاعات الدولة لهذا التمثيل الريادي والمشرف على المستويين العربي والدولي، معربًا عن فخره بجهود هيئة الرعاية الصحية المصرية وتمثيلها المشرف للقطاع الصحي المصري، خلال مؤتمر الصحة بدبي 2021، وهو ما أبرز الدور الريادي المصري على المستوى العربي مؤكدًا أن الشراكة في قطاع الصحة تعد أحد الأوجه المتميزة للعلاقات بين البلدين على كل المستويات، لافتًا إلى أهمية الشراكة بين الإمارات ومصر في شتى المجالات سواء المعرفي أو تناقل الخبرات فيما يخص القطاع الصحي سواء في نظم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتشخيص عن بُعد مرورًا بنظم التنبؤ بالمؤشرات الصحية وصولًا إلى الإنشاءات الطبية للمدن والصروح الطبية العملاقة.

حضر اللقاء الوفد المرافق لرئيس هيئة الرعاية الصحية، والذي ضم كلًا من الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة، واللواء هشام شندي مدير الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والمهندس محمد السيسي مدير إدارة المشروعات الهندسية، إضافة إلى الوزير المفوض التجاري، أشرف حمدي، القنصل التجاري، والمستشار وائل فتحي نائب القنصل العام في دبي.

تأتي تلك الزيارة، ضمن الأعمال الختامية لأعمال وفد الهيئة العامة للرعاية الصحية، عقب انتهاء فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي (Arab Health) 2021، في دورته ال 46، والذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار “بالأعمال نتحد ودفع الصناعة نحو الأمام”، بحضور عدد من رؤساء هيئات الصحة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وبمشاركة أكثر من 2300 من 64 دولة حول العالم، للقاء وتبادل الأفكار والابتكارات والمعارف حول كل ما هو جديد في عالم الرعاية الصحية.

جدير بالذكر، أن معرض ومؤتمر الصحة العربي (آراب هيلث)، من أبرز الأحداث المتخصصة في مجال الرعاية الصحية والخدمات الطبية على مستوى العالم، حيث يضم أحدث التقنيات والتجهيزات الطبية والمبادرات والبرامج المختلفة، التي تطرحها أكبر الشركات العالمية المتخصصة وأبرز المؤسسات الصحية، في المنطقة والعالم، كما يمثل الحدث فرصة نموذجية لعرض أحدث التقنيات في مجالات التشخيص والعلاج، مع استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات، بما يحدث طفرات هائلة في مجال تقديم الرعاية الصحية.