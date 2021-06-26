تراند الفن: معجبة تصرخ أثناء حفل تامر حسني في الرياض : “I love you”

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 01:09 مساءً - أدمن ‏6 دقائق مضت المرصد 7 زيارة

صحيفة المرصد: تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق تفاعل بعض المعجبات مع الفنان المصري تامر حسني أثناء حفله الغنائي في الأسبوع الرابع لموسم الرياض بالمملكة. وسمع في مقطع الفيديو ردة فعل معجبة من بين الحضور بالحفل، حيث صرخت قائلة: “I love you”أي “أحبك” ليرد عليها تامر ويقول “I love you too” بمعنى وأنا أيضا أحبك. يذكر أن تامر حسني أحيى حفلا غنائيًا في فندق “فور سيزونز الرياض” الخميس، وقدم مجموعة من أغانيه التي لاقت إعجاب وتفاعل واسع من الحضور.

https://al-marsd.com/wp-content/uploads/2021/06/aZo5VesZsuKkWE3w.mp4

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.