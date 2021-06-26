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فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 01:09 مساءً - أدمن 37 دقيقة مضت المرصد 15 زيارة
صحيفة المرصد : نظمت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم السبت، استعراضا عسكريا لقواتها، في محافظة ديالى، بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزير الدفاع جمعة عناد.
وشاركت جميع الفصائل المسلحة المقربة من إيران في الاستعراض، إذ تم عرض أسلحة وصواريخ متطورة وطائرات إيرانية مسيرة وآليات عسكرية كبيرة.
وحضر الاستعراض رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزير الدفاع جمعة عناد، ورئيس الهيئة فالح الفياض، وقيادات من الميليشيات.
كما شارك في الاستعراض، رئيس تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس أركان الحشد أبو فدك المحمداوي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: استعراض عسكري للحشد الشعبي بـ”أسلحة إيرانية” في العراق بحضور “الكاظمي” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.