تراند الفن: استعراض عسكري للحشد الشعبي بـ”أسلحة إيرانية” في العراق بحضور “الكاظمي”

صحيفة المرصد : نظمت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم السبت، استعراضا عسكريا لقواتها، في محافظة ديالى، بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزير الدفاع جمعة عناد.

وشاركت جميع الفصائل المسلحة المقربة من إيران في الاستعراض، إذ تم عرض أسلحة وصواريخ متطورة وطائرات إيرانية مسيرة وآليات عسكرية كبيرة.

وحضر الاستعراض رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزير الدفاع جمعة عناد، ورئيس الهيئة فالح الفياض، وقيادات من الميليشيات.

كما شارك في الاستعراض، رئيس تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس أركان الحشد أبو فدك المحمداوي.