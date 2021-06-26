تراند الفن: تسبب في إيقافه عن إحياء الحفلات.. تفاصيل حفل حمو بيكا في الساحل الشمالي (صور)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 01:09 مساءً - تسبب حفل غنائي أحياه مؤدي المهرجانات حمو بيكا في إيقافه عن الغناء وعدم إحياء حفلات غنائية في مصر.

وأحيا حمو بيكا حفلًا في مارينا 5، أول أمس الخميس، بحضور عدد كبير من زوار مارينا والساحل الشمالي.

وقدم حمو بيكا العديد من الأغاني التي لاقت إعجاب الحضور في أولى حفلات وايت بيتش.

صور حفل حمو بيكا في مارينا

صور حفل حمو بيكا في مارينا

صور حفل حمو بيكا في مارينا

صور حفل حمو بيكا في مارينا

صور حفل حمو بيكا في مارينا

صور حفل حمو بيكا في مارينا

إيقاف حمو بيكا

واتخذت نقابة المهن الموسيقية قرارًا بإيقاف حمو بيكا عن الغناء أو إحياء أي حفلات غنائية في مصر، لعدم حصوله على تصريح مشتغلين أو منتسب للنقابة.

يأتي ذلك بعد أن أحيا مؤدي المهرجانات حمو بيكا حفلًا غنائيًا، أول أمس الخميس، متحديًا قرارات نقابة المهن الموسيقية بضرورة الحصول على تصاريح قبل إحياء الحفل.

صور حفل مارينا

وكشف مصدر لـ”القاهرة 24″ أن نقابة المهنة الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، تحققت من الأمر لتقرر منعه من مزاولة مهنة الغناء وإيقاف أي حفلات غنائية له.

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وكان حمو بيكا رسب في اختبارات نقابة الموسيقيين، بشأن الانضمام إلى عضويتها، كما أنه لم يحصل على تصريح مزاولة المهنة.

حفل حمو بيكا في مارينا

سيارة حمو بيكا

من ناحية أخرى فاجأ مؤدي المهرجانات حمو بيكا جمهوره مؤخرًا، بسيارته الجديدة المطلية بالذهب عيار 24.

وكشف مصطفى دولسيكا مدير أعمال “بيكا”، في تصريح خاص لـ”القاهرة 24″، أن مؤدي المهرجانات اشترى هذه السيارة مؤخرًا، ويُقدر ثمنها بـ4 ملايين جنيه مصري.