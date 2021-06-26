تراند الفن: تعرف على 3 فئات مستثناة من شرط الجنسية السعودية للحصول على معاش الضمان الاجتماعي

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 02:09 مساءً - صحيفة المرصد: استثنت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي السعودي التي وافق عليها أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ثلاث فئات من شرط الجنسية، للحصول على المعاش.

ووفقا لجريدة “أم القرى”، تمثلت الفئات في زوجة السعودي، وكذلك مطلقته وأرملته اللتان لهما أولاد سعوديون، وذلك بشرط تحقق إقامة المرأة وأولادها إقامة دائمة في المملكة، وأن يكون لدى المرأة إقامة سارية المفعول، وتقديم ما يثبت الحالة، وفقا لصحيفة الاقتصادية السعودية.

وتتمثل الفئة الثانية في أولاد الأرملة والمطلقة السعودية من زوج غير سعودي، وذلك بشرط تحقق إقامتهم إقامة دائمة في المملكة، وثبوت زواج المرأة من زوج غير سعودي بموجب مستند رسمي، وأن يكون لدى الأولاد إقامات سارية المفعول.

أما ثالث هذه الفئات، فهم الأشخاص ذوو الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل، وذلك بشرط تحقق أن تكون بطاقات التنقل سارية المفعول، وتقديم ما يثبت الإعاقة.