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فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 02:09 مساءً - نظم الاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة البدنية “ستريت وورك أوت”، بالتنسيق مع شعبة المصورين بنقابة الصحفيين برعاية وحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مسابقتي تصوير، الأولى لأفضل صورة صحفية للعاصمة الإدارية والثانية للبطولة “ستريت وورك أوت”.
أولًا، مسابقة أفضل صورة للعاصمة الإدارية، حصل على المركز الأول، المصور الصحفي أحمد عجمي من جريدة الأهرام، والمركز الثاني مناصفة بين المصور الصحفي محمد خالد من موقع “القاهرة 24”، والمصور محمد كمال مراسل بورسعيد من جريدة الوطن، أما المركز الثالث فكان للمصور الصحفي سليمان العطيفي من جريدة الجمهورية.
ثانيًا، مسابقة أفضل صورة لبطولة “ستريت وورك أوت”، فاز المصور الصحفي محمد حسام الدين من موقع مصراوي، بالمركز الأول، وفاز بالمركز الثاني مناصفة بين المصور الصحفي محمود خالد، مصور حر، والمصورة الصحفية شروق غنيم من موقع مصراوي، وحصل على المركز الثالث المصور الصحفي محمود الخواص من جريدة المصري اليوم.
وتضمنت الجوائز شهادات تقدير من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وجوائز مالية لأصحاب المراكز الثلاثة في كل مسابقة.
وضمت لجنة التحكيم كلًا من: “حسام دياب مدير تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، وأسامة عبد النبي، ومجدي إبراهيم رئيس شعبة المصورين الصحفيين”.
وتضمن المهرجان بطولة الجمهورية لـ”ستريت وورك أوت” والمؤهلة لبطولة العالم بروسيا، ومبادرة “فرحونا يا أبطال” لدعم الأبطال المتأهلين للأولمبياد بحضور اللاعبين المتأهلين، بمشاركة أصحاب الميداليات الأولمبية، ومبادرة “علاج الإدمان بالرياضة” التي تبناها الاتحاد، وتقديم نماذج للمتعافين لنقل تجربتهم، بحضور عدد كبير من قيادات الرياضة المصرية والشخصيات العامة بفرع النادي بالعاصمة الإدارية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: وزارة الرياضة تبرز فوز مصور “القاهرة 24” بجائزة أفضل صورة للعاصمة الإدارية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.