تراند الفن: وزارة الرياضة تبرز فوز مصور “القاهرة 24” بجائزة أفضل صورة للعاصمة الإدارية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 02:09 مساءً - نظم الاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة البدنية “ستريت وورك أوت”، بالتنسيق مع شعبة المصورين بنقابة الصحفيين برعاية وحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مسابقتي تصوير، الأولى لأفضل صورة صحفية للعاصمة الإدارية والثانية للبطولة “ستريت وورك أوت”.

أولًا، مسابقة أفضل صورة للعاصمة الإدارية، حصل على المركز الأول، المصور الصحفي أحمد عجمي من جريدة الأهرام، والمركز الثاني مناصفة بين المصور الصحفي محمد خالد من موقع “القاهرة 24”، والمصور محمد كمال مراسل بورسعيد من جريدة الوطن، أما المركز الثالث فكان للمصور الصحفي سليمان العطيفي من جريدة الجمهورية.

ثانيًا، مسابقة أفضل صورة لبطولة “ستريت وورك أوت”، فاز المصور الصحفي محمد حسام الدين من موقع مصراوي، بالمركز الأول، وفاز بالمركز الثاني مناصفة بين المصور الصحفي محمود خالد، مصور حر، والمصورة الصحفية شروق غنيم من موقع مصراوي، وحصل على المركز الثالث المصور الصحفي محمود الخواص من جريدة المصري اليوم.

وتضمنت الجوائز شهادات تقدير من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وجوائز مالية لأصحاب المراكز الثلاثة في كل مسابقة.

وضمت لجنة التحكيم كلًا من: “حسام دياب مدير تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، وأسامة عبد النبي، ومجدي إبراهيم رئيس شعبة المصورين الصحفيين”.

وتضمن المهرجان بطولة الجمهورية لـ”ستريت وورك أوت” والمؤهلة لبطولة العالم بروسيا، ومبادرة “فرحونا يا أبطال” لدعم الأبطال المتأهلين للأولمبياد بحضور اللاعبين المتأهلين، بمشاركة أصحاب الميداليات الأولمبية، ومبادرة “علاج الإدمان بالرياضة” التي تبناها الاتحاد، وتقديم نماذج للمتعافين لنقل تجربتهم، بحضور عدد كبير من قيادات الرياضة المصرية والشخصيات العامة بفرع النادي بالعاصمة الإدارية.

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