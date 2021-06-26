تراند الفن: هجوم بالطائرات المسيرة قرب موقع القنصلية الأمريكية بأربيل العراقية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 02:09 مساءً - نقلت وسائل إعلام كردية، عن مصادر أمنية، وقوع هجوم بمدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، بالطائرات المسيرة، على قرية براغ التي تبعد 3 كيلومترات فقط عن موقع القنصلية الأمريكية الجديد في أربيل.

ووفقًا لموقع “رووداوو” الكردي، وقع الهجوم بواسطة ثلاث طائرات مسيّرة محمّلة بمواد متفجرة (تي أن تي)، حيث انفجرت قنبلتان منهما، إحداهما في بستان في قرية براغ.

ووصلت القوات الأمنية إلى موقع الهجوم لتبدأ بالتحقيقات، فيما لم يصدر عن تلك الجهات الأمنية أي بيان لحد الآن.

وهذه هي المرّة الثانية التي يشنّ فيها هجوم على محافظة أربيل بالطائرات المسيّرة، حيث استهدف الهجوم السابق مقرات لقوات التحالف الدولي في مطار أربيل الدولي.

ووفقًا لمسؤول رفيع المستوى في محافظة أربيل، شُنّ هجومان مماثلان قرب منطقة كومسبان، وسيتم نشر بيان من قبل القوات الأمنية حول الهجمات الواقعة اليوم.

يذكر أن مطار أربيل الدولي تعرض لهجوم مماثل، في 14 أبريل الماضي، وأعلنت وزارة الداخلية في بيان أن “التحقيقات كشفت تعرض مطار أربيل الدولي إلى هجوم بطائرات مسيّرة محمّلة بالمتفجرات (تي ان تي)، استهدفت مقرّات قوات التحالف الدولي داخل المطار”.