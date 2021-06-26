فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 02:09 مساءً - أدمن 16 دقيقة مضت آخر الأخبار 11 زيارة
لقي شخصان، مصرعهما، فيما أصيب 8 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم السبت؛ إثر وقوع حوادث طرق بأنحاء متفرقة بمحافظة الشرقية.
البداية كانت بتلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية بثلاث عجلات “توك توك” بطريق “الحسينية – صان الحجر” أمام شبكة الكهرباء، ما أسفر عن مصرع المدعو “عبدالله.م.م” 42 سنة، عامل، وإصابة 4 آخرين، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وجرى نقلهم جميعًا إلى مستشفى الحسينية المركزي.
الحادث الثاني وقع بالطريق الأوسطى بالقرب من عزبة بلبيس، حيث اصطدمت سيارة نقل بأخرى نصف نقل بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن مصرع المدعو “صابر.ش.أ” 40 سنة، وإصابة اثنين آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وجرى نقلهم جميعًا إلى مستشفى بلبيس المركزي.
واصطدمت سيارة نصف نقل بدراجة بخارية “موتوسيكل” بطريق “بلبيس – أبو حماد”، وذلك أمام قرية “الجعفرية” التابعة لدائرة مركز شرطة أبو حماد، ما أسفر عن إصابة عامل وموظف بالمعاش، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وجرى نقلهما إلى مستشفى أبو حماد المركزي، وتحررت عن ذلك المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مصرع وإصابة 10 أشخاص في تصادم 4 سيارات بموتوسيكل و”توك توك” بالشرقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.