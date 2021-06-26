تراند الفن: مصرع وإصابة 10 أشخاص في تصادم 4 سيارات بموتوسيكل و”توك توك” بالشرقية

لقي شخصان، مصرعهما، فيما أصيب 8 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم السبت؛ إثر وقوع حوادث طرق بأنحاء متفرقة بمحافظة الشرقية.

البداية كانت بتلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية بثلاث عجلات “توك توك” بطريق “الحسينية – صان الحجر” أمام شبكة الكهرباء، ما أسفر عن مصرع المدعو “عبدالله.م.م” 42 سنة، عامل، وإصابة 4 آخرين، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وجرى نقلهم جميعًا إلى مستشفى الحسينية المركزي.

الحادث الثاني وقع بالطريق الأوسطى بالقرب من عزبة بلبيس، حيث اصطدمت سيارة نقل بأخرى نصف نقل بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن مصرع المدعو “صابر.ش.أ” 40 سنة، وإصابة اثنين آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وجرى نقلهم جميعًا إلى مستشفى بلبيس المركزي.

واصطدمت سيارة نصف نقل بدراجة بخارية “موتوسيكل” بطريق “بلبيس – أبو حماد”، وذلك أمام قرية “الجعفرية” التابعة لدائرة مركز شرطة أبو حماد، ما أسفر عن إصابة عامل وموظف بالمعاش، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وجرى نقلهما إلى مستشفى أبو حماد المركزي، وتحررت عن ذلك المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب مقطورة في مياه بحر مويس بالشرقية ونجاة قائدها