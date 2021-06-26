فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 02:09 مساءً - أدمن 42 دقيقة مضت آخر الأخبار 15 زيارة
رد مسئولو نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي على ما تردد في الساعات الأخيرة عن تخربيهم ملعب “سوكر سيتي” قبل مواجهتهم لفريق الوداد المغربي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وعلق مصدر خاص لـ”القاهرة 24″ قائلًا: “لم نقصد تخريب أرضية الملعب قبل مباراتنا أمام الوداد، فالأرضية غير جيدة من فترة ونحاول إصلاحها”.
وأضاف: “كل ما يثير بخصوص هذا الأمر غير صحيح، لكن إذا كان منافسنا سيتضرر من أرضية الملعب فإننا سنواجه نفس الضرر بسبب هذا التلف”.
ويستضيف كايز تشيفز، الوداد، اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة مساءً، ضمن مباراة الإياب، حيث انتهت مباراة الذهاب في المغرب بفوز الفريق الجنوب إفريقي بهدف مقابل لا شيء، حيث يكفيه التعادل في مباراة اليوم للتأهل للنهائي.
كايزر تشيفز يتعمد تخريب ملعبه قبل مواجهة الوداد في دوري أبطال إفريقيا (صور)
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: كايزر تشيفز: لم نُخرب ملعبنا.. ونعاني من الضرر مثل الوداد (خاص) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.