تراند الفن: كايزر تشيفز: لم نُخرب ملعبنا.. ونعاني من الضرر مثل الوداد (خاص)

رد مسئولو نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي على ما تردد في الساعات الأخيرة عن تخربيهم ملعب “سوكر سيتي” قبل مواجهتهم لفريق الوداد المغربي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعلق مصدر خاص لـ”القاهرة 24″ قائلًا: “لم نقصد تخريب أرضية الملعب قبل مباراتنا أمام الوداد، فالأرضية غير جيدة من فترة ونحاول إصلاحها”.

وأضاف: “كل ما يثير بخصوص هذا الأمر غير صحيح، لكن إذا كان منافسنا سيتضرر من أرضية الملعب فإننا سنواجه نفس الضرر بسبب هذا التلف”.

ويستضيف كايز تشيفز، الوداد، اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة مساءً، ضمن مباراة الإياب، حيث انتهت مباراة الذهاب في المغرب بفوز الفريق الجنوب إفريقي بهدف مقابل لا شيء، حيث يكفيه التعادل في مباراة اليوم للتأهل للنهائي.