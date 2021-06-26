تراند الفن: فيديو لإبل تشق مياه البحر في شاطئ بالقنفذة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 02:09 مساءً - أدمن ‏60 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة

صحيفة المرصد : أظهر مقطع فيديو قافلة من الإبل تشق مياه البحر في شاطئ “القنع” التابع لمحافظة ‎القنفذة غرب ‎المملكة. وبين الفيديو الذي بثته العربية قافلة من الإبل وهم يسيرون في مجموعات مع بعضهم على شاطيء القمع بالقنفذة بخطى مسرعة. وآثار الفيديو اعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وشهد تفاعلاً وتداولاً بينهم .

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