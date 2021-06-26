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فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 02:09 مساءً - أدمن 60 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة
صحيفة المرصد : أظهر مقطع فيديو قافلة من الإبل تشق مياه البحر في شاطئ “القنع” التابع لمحافظة القنفذة غرب المملكة.
وبين الفيديو الذي بثته العربية قافلة من الإبل وهم يسيرون في مجموعات مع بعضهم على شاطيء القمع بالقنفذة بخطى مسرعة.
وآثار الفيديو اعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وشهد تفاعلاً وتداولاً بينهم .
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: فيديو لإبل تشق مياه البحر في شاطئ بالقنفذة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.