تراند الفن: وزير الصحة التونسي يكشف تطورات حالة رئيس الحكومة بعد إصابته بكورونا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 03:09 مساءً - قال وزير الصحة التونسي فوزي مهدي، اليوم السبت، إن حالة رئيس الحكومة هشام المشيشي مستقرة بعد إصابته بفيروس كورونا، وأنه يواصل العمل عن بعد، مؤكدًا أن دور التلقيح مهم في حماية المواطن من تأثيرات الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد وزير الصحة التونسي في تصريح لإذاعة “الجوهرة أف أم”: “التلقيح يحمي من الحالات الخطيرة”.

وفي تعليقه على إصابة المشيشي بفيروس كورونا رغم تلقيه جرعتي التلقيح، أوضح الوزير: ”التلقيح لا يمنع الإصابة لكنه يمنع تعكر الحالة الصحية”.

وكانت رئاسة الحكومة التونسية أعلنت، أمس الجمعة، أن التحاليل الدورية التي أجراها رئيس الحكومة هشام المشيشي، أثبتت إصابته بفيروس كوفيد 19، مشيرة إلى أن ذلك استوجب تعليق كافة لقاءات عمله المقررة مسبقًا.

وأضافت رئاسة الحكومة، في بلاغ صادر، أن “المشيشي” سيواصل القيام بأعماله عن بعد بطريقة لا تؤثر على السير العادي للعمل الحكومي مع مراعاة كافة المحاذير الصحية والالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأشارت إلى أن كامل أعضاء الفريق العامل مع “المشيشي” سيخضع للفحوصات والتحاليل الضرورية؛ للتأكد من سلامتهم من الفيروس، مؤكدة أن رئيس الحكومة سيجري بداية من الأسبوع المقبل الفحوصات والتحاليل اللازمة إلى حين التأكّد من خلوّها من فيروس كورونا وسلامة وضعه الصحي.