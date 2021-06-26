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فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 03:09 مساءً - أدمن 55 دقيقة مضت المرصد 70 زيارة
صحيفة المرصد: تفاجأت أسرة رجل مصري بأنه يمتلك ملايين الجنيهات بعد وفاته، رغم أنه كان يتظاهر بالفقر طوال حياته، وكان بخيلا على زوجته وأبنائه.
وبحسب موقع “القاهرة 24″، كان الرجل يوهم أسرته بأن عليه مديوناً حتى حانت لحظة وفاته بعد 25 عاماً من العمل في دولة خليجية تاركاً زوجة وولدا وابنة.
وبعد أن مر على الوفاة شهر طرق الباب ساعي بريد يحمل خطابا من أحد البنوك مدون عليه اسم رب الأسرة، فأخذوا الخطاب فكانت المفاجأة أتت عند ذهاب نجله إلى البنك، فأخبره الموظف بأن أباه تبلغ وديعته 22 مليون جنيه (حوالي مليون و500 ألف دولار) ليسقط مغشيًا عليه ويتم نقله إلى المستشفى من هول الصدمة بعد معرفة المبلغ.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ابنه سقط مغشيًا عليه من هول الصدمة.. مصري يوهم أهله بأنه مديون وفقير وبعد وفاته كانت المفاجأة! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.