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فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 03:09 مساءً - أدمن 31 دقيقة مضت المرصد 16 زيارة
صحيفة المرصد: رصد مقطع فيديو استمرار الحريق المندلع في عدد من المزارع في عسير، حيث انتشرت ألسنة النيران ووصلت إلى القرى المجاورة.
وظهر في الفيديو، دخان كثيف يغطي سماء عسير بسبب الحريق الضخم الذي نشب في عدد من المزارع، فيما وصلت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحريق من أجل السيطرة عليه.
فيما باشرت الأجهزة الأمنية الحريق لمعرفة ملابساته، كما أرجع مغردون أن السبب فى انتشار الحرائق بمزارع في عسير هو ارتفاع درجات الحرارة، فيما لم يتضح حتى الآن السبب الحقيقي ورائه.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: فيديو يرصد استمرار الحريق المندلع في مزارع بعسير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.