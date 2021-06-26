تراند الفن: فيديو يرصد استمرار الحريق المندلع في مزارع بعسير

صحيفة المرصد: رصد مقطع فيديو استمرار الحريق المندلع في عدد من المزارع في عسير، حيث انتشرت ألسنة النيران ووصلت إلى القرى المجاورة.

وظهر في الفيديو، دخان كثيف يغطي سماء عسير بسبب الحريق الضخم الذي نشب في عدد من المزارع، فيما وصلت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحريق من أجل السيطرة عليه.

فيما باشرت الأجهزة الأمنية الحريق لمعرفة ملابساته، كما أرجع مغردون أن السبب فى انتشار الحرائق بمزارع في عسير هو ارتفاع درجات الحرارة، فيما لم يتضح حتى الآن السبب الحقيقي ورائه.



