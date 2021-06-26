فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 03:09 مساءً - صحيفة المرصد: عبرت الفنانة السورية هويدا يوسف، عن ندمها على وضع ثقتها بالناس حتى أهلها، موضحة أنها ظلمت نفسها بسبب زواجها.
وأشارت “يوسف”، خلال لقاء تلفزيوني مع برنامج “شو القصة” إلى أنها لا تتواصل الآن إلا مع أخيها الكبير وأختها، موضحة أنها لا تريد الصلح مع عائلتها ويكفيها وجود ابنتها في حياتها.
وقالت: “أكتر شي بيأذي هو أذى القراب منك أما إذا كان الغريب عادي ما بيأثر”، فيما كشفت عن السبب وراء طلاقها من زوجها السابق، إن الخيانات المتكررة لها من قبله كانت السبب.
وأبانت أنها حاولت المسامحة أكثر من مرة حتى تحافظ على عائلتها لكن دون فائدة، موضحة أنه قام أيضا باستغلالها ماديا وأخذ ثروتها، وعندما انفصلت عنه كانت على حافة الإفلاس؛ إذ لم يبق معها أي شيء.
وتابعت أنها مستقرة الآن في أربيل بالعراق، وتقوم بالغناء يوميا حتى تستطيع الوقوف من جديد، مشيرة إلى أن ابنتها تعيش في سوريا مع صديقتها؛ إذ لا يمكنها البقاء معها؛ كونها تسافر بشكل دائم.
واختتمت كلامها، قائلة إن ابنتها تقدر الأوضاع المادية ولا تطلب طلبات غالية الثمن حتى لا تزيد الضغط على والدتها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الفنانة هويدا يوسف:”لن أسامح عائلتي وزوجي خانني وعرّضني للإفلاس” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.