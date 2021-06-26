تراند الفن: “مياه الأقصر” تعلن انتهاء المرحلة الأولى من مشروع دعم الحلول المتكاملة (صور)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 03:09 مساءً - استقبل اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر كل من مسئولي مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه، منهم؛ أحمد القصير مدير المكتب الرئيسي تتراتك بواشنطن، وجون هندرسون مدير المشروع بمصر، ومحمد على صبري نائب المشروع الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

كما ضم اللقاء مسئولي شركة مياه الأقصر من رؤساء القطاعات والإدارات، بهدف مراجعة ما تم تحقيقه من تنفيذ لمحاور المشروع الأربعة ( إدارة الأصول- كفاءة التشغيل- جودة الخدمة- واستعادة التكلفة ) وأثره على أداء الشركة وكوادر الشباب نظريا وعمليا، حيث تم تقديم عروض من كل الطرفين لتوضيح النتائج وما أسفرت عليه الجهود السابقة في شركة الأقصر من سبتمبر 2019من دعم فنى مؤسسي للشباب وهم العدد الأكبر بالشركة، إلى جانب رصد النتائج الحالية.

وأوضح الاستشاريون الخطوات القادمة لاستكمال البرامج وعرض الأعمال الفنية التي تمت بمحطات مياه الشرب استعدادا للحصول على شهادة الجودة الأيزو 17025بعدد خمسة معامل تحاليل شملت معمل للصرف الصحي.

كم أشار اللواء مهندس محمد يحيى رئيس مياه الأقصر إلى أهمية ودور المشروع في تحديث قاعدة بيانات العملاء وما يترتب على هذا من كسب ثقة العملاء في صحة ودقة الفواتير التي تصلهم وعرض موقف التحليل الاقتصادي للمنشأة وأيضا دور مؤشرات الأداء لقياس النتائج ومقارنتها بنماذج قياس الأداء.

وأعرب الحضور على مدى الاستجابة والتعاون لتجهيز كوادر من الشباب متميزة علميا وعمليا كناتج مؤثر للدعم الفني، كما أوضح المهندس محمد صبري بأنه بصدد الانتهاء من هذه المرحلة وإنه يجرى حصر احتياجات شركة الأقصر للمرحلة القادمة التي ستبدأ في سبتمبر 2021.