تراند الفن: غدًا.. “النقل” تدشن فعاليات تسليم الشركة الفرنسية إدارة الخط الثالث للمترو

أعلنت وزارة النقل بدء تسليم إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق إلى الشركة الفرنسية RATP، وذلك ضمن العقد المبرم بين الهيئة القومية للأنفاق والشركة الفرنسية بقيمة 1.138 مليار يورو لمدة 15 عامًا؛ للتخفيف عن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، التي تتولى حاليًا تشغيل كل من الخطين الأول والثاني.

وأوضحت وزارة النقل أنه سيتم تدشين فعاليات البدء الرسمي لإدارة وتشغيل وصيانه الخط الثالث لمترو أنفاق: “جامعة القاهرة إمبابة / العباسية/ عدلي منصور” من خلال شركة RATP الفرنسية، بحضور المهندس كامل الوزير وزير النقل، والسفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه ولورانس بتل رئيسة مجلس إدارة شركة RATP الفرنسية، بالإضافة إلى رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق وقيادات وزارة النقل.

كانت الشركة الفرنسية تسلمت تشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق “العتبة – عدلي منصور” تجريبيًا بشكل كامل منذ أيام قليلة، وذلك من خلال التعاون مع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق وكذلك الهيئة القومية للأنفاق، وذلك بموجب محاضر رسمية، بحضور قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق للخطوط الثلاثة، وعمل “بروفة” تشغيل للبدء في التشغيل الفعلي منتصف الشهر المقبل.