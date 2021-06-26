فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 03:09 مساءً - أدمن 57 دقيقة مضت آخر الأخبار 10 زيارة
علم “القاهرة 24” أن ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمي الأهلي، عقد صباح اليوم، جلسة خاصة مع ثنائي مرمى الفريق محمد الشناوي وعلي لطفي؛ وذلك قبل ساعات من مباراة الترجي التونسي، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال.
وطلب “يانكون” من الشناوي على وجه التحديد ضرورة التعامل بذكاء في مباراة الليلة الحاسمة وأن يساعد زملاءه على التأهل لنهائي البطولة، وحذره من الخروج على الكرة في توقيت خاطئ، كما أكد أهمية التعامل بدقة مع الكرات العرضية التي تتسبب أحيانًا في اختراق شباك الفريق الأحمر.
وفاز الأهلي في مباراة الذهاب في رادس؛ بهدف نظيف سجله اللاعب محمد شريف في مباراة شهدت أحداث مؤسفة قبل انطلاقها؛ بسبب إطلاق الأمن التونسي غازات مسيلة للدموع على جماهير الترجي؛ ما تسبب في اختناق لاعبي الأهلي واضطر “كاف” إلى تأجيل اللقاء وقتها لمدة ساعة كاملة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مدرب حراس الأهلي يجتمع بالشناوي وعلي لطفي قبل مواجهة الترجي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.