تراند الفن: مدرب حراس الأهلي يجتمع بالشناوي وعلي لطفي قبل مواجهة الترجي

علم “القاهرة 24” أن ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمي الأهلي، عقد صباح اليوم، جلسة خاصة مع ثنائي مرمى الفريق محمد الشناوي وعلي لطفي؛ وذلك قبل ساعات من مباراة الترجي التونسي، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

وطلب “يانكون” من الشناوي على وجه التحديد ضرورة التعامل بذكاء في مباراة الليلة الحاسمة وأن يساعد زملاءه على التأهل لنهائي البطولة، وحذره من الخروج على الكرة في توقيت خاطئ، كما أكد أهمية التعامل بدقة مع الكرات العرضية التي تتسبب أحيانًا في اختراق شباك الفريق الأحمر.

وفاز الأهلي في مباراة الذهاب في رادس؛ بهدف نظيف سجله اللاعب محمد شريف في مباراة شهدت أحداث مؤسفة قبل انطلاقها؛ بسبب إطلاق الأمن التونسي غازات مسيلة للدموع على جماهير الترجي؛ ما تسبب في اختناق لاعبي الأهلي واضطر “كاف” إلى تأجيل اللقاء وقتها لمدة ساعة كاملة.

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