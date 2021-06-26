تراند الفن: فريق “هندسة عين شمس” يفوز بالمركز الأول معماري والخامس عالميًا في تصميم الزلازل بأمريكا (صور)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 03:09 مساءً - فاز فريق كلية الهندسة جامعة عين شمس بالمركز الأول معماري والتصنيف الخامس عالميًا، في مسابقة تصميم الزلازل بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأوضح الدكتور عمر الحسيني، عميد كلية الهندسة، أن الفريق الطلابي الفائز تابع لمنظمة EERI ويقوم بالمشاركة سنويًا في مسابقة تصميم الزلازل SDC، مشيرًا إلى أن المسابقة تهدف إلى تشجيع دراسة هندسة الزلزال لدى طلاب الجامعات، توفير فرصة لطلاب بكالوريوس الهندسة المدنية للعمل على تصميم مشروع عملي وبناء منشأ فعال من حيث التكلفة ومقاومة التحميل الزلزالي، إلى جانب تعزيز أنشطة EERI بين طلاب الهندسة المدنية، وتشجيع المشاركة الدولية في هذه الأنشطة.

وذلك تحت إشراف الدكتور علاء الدين سليمان، رئيس الفريق، الدكتور مينا فتحي ابادير، الدكتور هانيا محمد إسماعيل.

وأضاف الدكتور مصطفي رفعت، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن كل فريق يقوم بتصميم نموذج بناء شاهق الارتفاع مصغر (مصنوع من خشب البلسا) يتم اختباره على طاولة اهتزاز، ويتم الحكم على فرق الطلاب بناءً على مقترح التصميم، والشكل والتصميم المعماري للمنشأ، وقدرته على التوافق مع معايير التصميم والقيود، والتنبؤ التحليلي أداء المنشأ، واستجابة المنشآت أثناء اختبار طاولة الاهتزاز.

تصميم الزلازل بالولايات المتحدة الأمريكية

وأكد رفعت أن المرحلة الأولى كانت بمدينة سياتل حيث كانت مهمة المسابقة إعداد التقارير والتصميمات المطلوبة لمستشفى شاهق الارتفاع مكون من 20 طابقًا بواشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية للعلاج العاجل لمرضى 19-COVID، مشيرا إلى أن المسابقة لها أربعة مخرجات هي:- التسليمات الجيوتقنية: كان مطلوبًا من الفريق تقديم تقرير جيوتقني من 12 صفحة يجيب على سلسلة من الأسئلة على معلومات الموقع، استهدفت الأسئلة المفاهيمية – الافتراضية المتعلقة بالقضايا المحتملة لتصميم المبنى الأصلي، وكذلك تصنيف الموقع، وطيف التصميم المستهدف، واختيار الحركة الأرضية. تضمنت الأسئلة المفاهيمية جيولوجيا الموقع والمخاطر الجيوتقنية المحتملة أثناء الزلزال.

وتم تكليف الفريق بنمذجة هيكل خشب (البلسا متدرج) حسب دليل تصميم معين وبعض الكوادر الأمريكية،

مثل WDS وASCE وباستخدام برنامج التحليل الرقمي، حيث تعرض النموذج لحركتين أرضيتين، تمثلان زلازل بفترات رجوع مختلفة، وطُلب من الفريق شرح افتراضات النمذجة بدقة مع التفكير الهندسي لمميزات النموذج. تمت مقارنة تنبؤات الأداء للنموذج للحركات الأرضية المحددة بنموذج قياس الأداء المهني لتقييم دقة النموذج.

تصميم الزلازل بالولايات المتحدة الأمريكية

ثم تم تكليف الفريق بتصميم الواجهة المعمارية للنموذج الهيكلي المحدد مع الأخذ في الاعتبار التأثير البيئي، وجماليات، واستدامة المبنى، انطلاقا من الجانب الهيكلي، كما تم تكليف الفرق بتصميم الإضافة إلى النموذج المعين من الناحية المفاهيمية مع التركيز على خفض التكلفة وكفاءة الطاقة والجاذبية والجمالية.

تلي ذلك تكليف الفريق بإجراء تقرير مكون من 12 صفحة لمقترح تدعيم للهيكل، قبل الإضافة “لكي يحتمل المبنى الهيكل الإضافي” اتباع استراتيجيات التعديل التحديثي، كما طلب من الفرق طرح أفكار لتعديل نموذج خشب البلسا المتدرج، وطُرحت أسئلة مفاهيمية إضافية للسماح بمزيد من البحث وفهم عملية التعديل التحديثي.