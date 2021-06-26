تراند الفن: كوكا ينافس على جائزة لاعب الموسم في الدوري اليوناني

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 03:09 مساءً - أدمن ‏14 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة

نافس أحمد حسن كوكا، نجم منتخبنا الوطني المحترف في صفوف فريق أولمبياكوس بطل اليونان، على جائزة لاعب الموسم في مسابقة الدوري اليوناني الممتاز. وشهدت القائمة النهائية للاعبين المرشحين حضور كوكا نظرًا لدوره المؤثر في حصد الفريق بعض النقاط المهمة للتتويج بالدوري، وكذلك مرحلة البلاي أوف التي شهدتها الأسابيع الأخيرة منه. وقاد مهاجم منتخبنا الوطني أحمد حسن كوكا المحترف ضمن صفوف فريق أولمبياكوس فريقه إلى التتويج بلقب الدوري اليوناني الممتاز للموسم الثاني على التوالي. ونجح المهاجم الدولي المصري في تسجيل 10 أهداف مع الفريق ليأتي في المركز الرابع بجدول ترتيب هدافي البطولة. رافائيل بينيتيز يقترب من تدريب إيفرتون

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