تراند الفن: «سامسونج» تجهز لإطلاق أحدث هواتفها الذكية القابلة للطي.. تعرّف على المزايا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 03:09 مساءً - تستعد شركة سامسونج، التي تستحوذ على جزء كبير من سوق الهواتف القابلة للطي، لإطلاق جهاز جديد تحت اسم Galaxy Z Roll، حيث كشفت براءة اختراع حصلت عليها الشركة الكورية مؤخرًا، عن بعض المعلومات حول تصميم Galaxy Z Roll.

ووفقا لتقرير صادر عن LetsGoDigital، سجلت سامسونج، طلب براءة اختراع لدى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة (USPTO) في نوفمبر 2020.

ويشبه Galaxy Z Roll في شكله غير الممتد، هاتفا ذكيا تقليديا، يتضمن كاميرا مدمجة في الشاشة في الأمام وكاميرات ثلاثية في الخلف، إلى جانب مستشعر بصمات أصابع مدمج بالشاشة.

وبالنظر إلى مدى التفاصيل التي تضمنتها براءة الاختراع، يمكن أن يكون هذا الجهاز أحد تصميمات النماذج الأولية لما يمكن أن يكون عليه Galaxy Z Roll، فيما سيتعين انتظار تقارير جديدة لمعرفة المزيد عنه.

تجدر الإشارة إلى أن سامسونج كانت قد أحدثت ثورة في صناعة الهواتف الذكية القابلة للطي، وأشارت تقارير حديثة لدعم هاتف Galaxy Z Fold 3 لقلم S-Pen، كما يمكن أن توفر الشركة أيضا شاشات للمصنعين الآخرين الذين يرغبون في إطلاق هواتف قابلة للطي هذا العام.

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