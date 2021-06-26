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تراند الفن: الأهلي يعلن تجديد عقد عبد الحليم عبو مع “رجال” الطائرة

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عبد الحليم عبو

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 03:09 مساءً - أعلن رؤوف عبدالقادر ، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، تجديد عقد عبدالحليم عبو، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة “رجال” ليستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عبدالقادر أن “عبو” وقع على عقود التجديد لمدة موسمين مباشرة دون أن يكون له أي طلبات لتمسكه بالاستمرار داخل النادي، مشيدا بعطائه مع “رجال الطائرة” خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن عبو من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة، وأن دوره في الفريق مهم للغاية، في ظل المنافسة الشديدة ببطولات “الطائرة”، والحاجة إلى عناصر مميزة قادرة على تحمل الضغوط، ونقل الخبرات إلى اللاعبين الصاعدين.

وشدد على أن التعاقد مع صفقات جديدة لدعم “فريق الطائرة” وتجديد عقد “عبو” يأتي في إطار تدعيم الفريق بالشكل المناسب؛ للمنافسة على كل البطولات في الموسم.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الأهلي يعلن تجديد عقد عبد الحليم عبو مع “رجال” الطائرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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