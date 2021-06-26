تراند الفن: الأهلي يعلن تجديد عقد عبد الحليم عبو مع “رجال” الطائرة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 03:09 مساءً - أعلن رؤوف عبدالقادر ، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، تجديد عقد عبدالحليم عبو، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة “رجال” ليستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عبدالقادر أن “عبو” وقع على عقود التجديد لمدة موسمين مباشرة دون أن يكون له أي طلبات لتمسكه بالاستمرار داخل النادي، مشيدا بعطائه مع “رجال الطائرة” خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن عبو من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة، وأن دوره في الفريق مهم للغاية، في ظل المنافسة الشديدة ببطولات “الطائرة”، والحاجة إلى عناصر مميزة قادرة على تحمل الضغوط، ونقل الخبرات إلى اللاعبين الصاعدين.

وشدد على أن التعاقد مع صفقات جديدة لدعم “فريق الطائرة” وتجديد عقد “عبو” يأتي في إطار تدعيم الفريق بالشكل المناسب؛ للمنافسة على كل البطولات في الموسم.