شوف عروض بنده الأسبوعية Hyper Panda market في السعودية 2021 بخصومات تصل إلى 50 %

تخفيضات وخصومات ليس لها حدود بجميع فروع هايبر بنده ماركت Hyper Panda market لكل عملاء بنده ماركت، فتتوفر عروض بنده الأسبوعية بإستمرار بشكل أسبوعي، ولكن هذا الأسبوع يوجد تخفيضات هائلة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، بالإضافة لعروض بنده الصيفية Panda.

عروض بنده الأسبوعية في السعودية

في مثل هذه الأيام الصيفية، ومع الإرتفاع الشديد في درجة الحرارة نحتاج جميعاً لمشروبات ترطب علينا حرارة الصيف القارسة، وتقدم بنده العديد من الخصومات على المشروبات الصيفية، ومنها: عرض على شراب الربيع Al rabie، وكذلك يوجد خصم مميز على شراب الكابيتشينو من ستاربكس Starbucks، وكذلك خصم على عصير العنب الأسود، والأبيض من دانيا Dania، وكذلك عرض على العصير الطازج من ماركة ندى Nada، كما يوجد خصم على العبوة الكاملة من المياه المعدنية من نستليه Nestele.

عروض بنده اليوم

خصومات مميزة للصيف من بنده ماركت Panda market على: مياه دالا Dala، وكذلك عرض من بنده مميز جداً على مياه نوفا Nova، كما يوجد خصومات متميزة جداً على جميع منتجات بوتري Buttery تصل إلى 50%، بجميع نكهاتها وبأسعار تصل إلى 17 ريال سعودي.

بنده اون لاين Online

كما تجدون في هايبر بنده ماركت Panda market العديد من الخصومات على البيبسي Pepsi، والسفن أي 7up، وخصومات على مشروب الميريندا حمضيات Mirinda، كما يوجد وبسعر مميز جميع نكهات الماونتن ديو Mountain dew، وكذلك الخصومات العديدة على باقي المشروبات، والمرطبات بجميع النكهات من ماركة كوكاكولا Coca-Cola المميزة بجميع أحجامها لصيف ملئ بالإنتعاش، وكذلك عرض على الكوكاكولا اللايت، والكوكاكولا العادي Coca-Cola، وعلى فانتا Fanta برتقال، وفراولة، وخصم على سبرايت Sprite الفوارة، وعلى مياه أروى بحجمها الإقتصادي، كما يتوفر لدى هايبر بنده العديد من الخصومات، والتخفيضات على منتجات الصيف، والشاطئ مثل: المسابح و العوامات بأحجامها العادية، والعائلية بجميع الألوان، والأشكال، وعلى نظارات الصيف، كما يوجد خصومات تصل إلى 50٪ على ملابس الصيف، والمتيوهات للأطفال، والكبار، ولمعرفة جميع التفاصيل يمكنكم زيارة بنده اون لاين، او اي فرع من فروع بنده، أو من خلال مجله بنده عبر موقع ثقفني.