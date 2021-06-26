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فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 04:09 مساءً - أدمن 29 دقيقة مضت آخر الأخبار 10 زيارة
قال مجدي يشوع، المتحدث الإعلامي باسم الهيئة الكندية للتراث المصري، إن شهر الحضارة المصري الذي ينظمه المصريون في كندا مع بداية شهر يوليو من كل عام، سينطلق على أرض الواقع يوم الجمعة القادم الموافق 2-7-2021، وذلك من خلال إضاءة أعلى برج في كندا وهو برج “سي إن” بألوان علم مصر وقت غروب الشمس، مُشيرًا إلى أن أعضاء الهيئة تبحث مع وزارة الهجرة حاليًا إمكانية إتاحة البث المباشر لهذا الحدث والفعالية من خلال قنوات التلفزيون المصرية.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الهيئة الكندية للتراث المصري، في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″، أن إنارة هذه البرج الشهير في كندا بألوان العلم المصري يأتي للمرة الثانية منذ 30 عامًا، مؤكدًا حرص المصريين على هذا الحدث بالتزامن مع شهر الحضارة المصري الذي يحظى برعاية مجلس الوزراء ووزارة الهجرة، وأن جميع الوسائل الدعائية الخاصة بالفعالية سيتم إطلاقها اليوم على جميع وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح مجدي يشوع أنه على الرغم من الظروف والإجراءات الخاصة بفيروس كورونا بدولة كندا، إلا أن المصريين في كندا يحرصون على تنظيم تجمع أمام برج “سي إن” وقت الغروب لمشاهدة إنارته بعلم مصر، لافتًا إلى أنه في نفس الوقت سيكون هناك العديد من اللقاءات مع المصريين والعرب والأجانب للحديث معهم عن دور مصر الحضاري والثقافي والتاريخي وكيف أصبح امتدادًا للعديد من الحضارات الأخرى، بالإضافة إلى تطرقهم للحديث عن دور المصريين في كندا وتأثيرهم في الثقافة الكندية بشكل كبير.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: علم مصر يزين أعلى برج في كندا انطلاقًا لفعالية شهر الحضارة المصري (خاص) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.