تراند الفن: علم مصر يزين أعلى برج في كندا انطلاقًا لفعالية شهر الحضارة المصري (خاص)

قال مجدي يشوع، المتحدث الإعلامي باسم الهيئة الكندية للتراث المصري، إن شهر الحضارة المصري الذي ينظمه المصريون في كندا مع بداية شهر يوليو من كل عام، سينطلق على أرض الواقع يوم الجمعة القادم الموافق 2-7-2021، وذلك من خلال إضاءة أعلى برج في كندا وهو برج “سي إن” بألوان علم مصر وقت غروب الشمس، مُشيرًا إلى أن أعضاء الهيئة تبحث مع وزارة الهجرة حاليًا إمكانية إتاحة البث المباشر لهذا الحدث والفعالية من خلال قنوات التلفزيون المصرية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الهيئة الكندية للتراث المصري، في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″، أن إنارة هذه البرج الشهير في كندا بألوان العلم المصري يأتي للمرة الثانية منذ 30 عامًا، مؤكدًا حرص المصريين على هذا الحدث بالتزامن مع شهر الحضارة المصري الذي يحظى برعاية مجلس الوزراء ووزارة الهجرة، وأن جميع الوسائل الدعائية الخاصة بالفعالية سيتم إطلاقها اليوم على جميع وسائل التواصل الاجتماعي.

أعضاء الهيئة الكندية للتراث المصري مع وزيرة الهجرة

وأوضح مجدي يشوع أنه على الرغم من الظروف والإجراءات الخاصة بفيروس كورونا بدولة كندا، إلا أن المصريين في كندا يحرصون على تنظيم تجمع أمام برج “سي إن” وقت الغروب لمشاهدة إنارته بعلم مصر، لافتًا إلى أنه في نفس الوقت سيكون هناك العديد من اللقاءات مع المصريين والعرب والأجانب للحديث معهم عن دور مصر الحضاري والثقافي والتاريخي وكيف أصبح امتدادًا للعديد من الحضارات الأخرى، بالإضافة إلى تطرقهم للحديث عن دور المصريين في كندا وتأثيرهم في الثقافة الكندية بشكل كبير.