تراند الفن: نقل متضرري العقار المنهار بالإسكندرية لمدرسة.. والأهالي يطالبون بتوفير سكن بديل

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 04:09 مساءً - بدأ حي وسط الإسكندرية، في نقل الأسر المتضررة من سكان عقار منطقة العطارين المنهار، إلى مدرسة الأمل التابعة لإدارة وسط التعليمية، وذلك بشكل مؤقت حتى اتخاذ قرار بشأن وضع العقار الخاص بهم.

وقال رجب النقيدي؛ رئيس حي وسط الإسكندرية، إنه جرى تسكين عدد من سكان العقار رقم 13 شارع مرسى بدر بمنطقة العطارين، إلا أن البعض الآخر رفض الإقامة المؤقتة وفضلوا الإقامة عند أقاربهم، وطالبوا بتوفير سكن بديل.

وأوضح رئيس حي وسط، أن مديرية التضامن الاجتماعي ستوفر مساعدات غذائية وأدوات معيشة للمواطنين المتضررين فترة تواجدهم في مدرسة الأمل.

وكانت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، انتشلت صباح اليوم، جثمان الضحية الرابعة من ضحايا العقار المنهار الذين بلغ عددهم 4 متوفين، وتم نقلهم إلي مشرحة كوم الدكة.

وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، كلف الأجهزة التنفيذية المعنية بالتعامل الفوري مع الحادث، وتكثيف وجود جميع الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف.

جاء ذلك عقب ورود بلاغ إلى غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تفيد بانهيار عقار قديم كائن 13 شارع مرسى بدر بمنطقة العطارين بنطاق حي وسط.

وانتقل الدكتور أحمد جمال، نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح، تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، إلى مكان الحادث وذلك للاطمئنان علي الوضع، وفتح الحركة المرورية بالشارع.

جاء ذلك بحضور رجب النقيدي، رئيس حي وسط، وهدى أبو كليلة، مدير عام المتابعة بالمحافظة وجميع الجهات المعنية.

من جانبه؛ أوضح رئيس حي وسط أن العقار كان مأهولًا بالسكان وهو مكون من أرضي و4 أدوار علوية، وصادر له قرار ترميم رقم 17 لسنة 2018، وقرار إزالة للدور الخامس برقم 44 لسنة 2018.

وأشار إلى أنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، كما تم الدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة، لرفع الأرض الناجمة عن انهيار العقار وعمل كردون وحواجز بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حفاظًا على سلامة المواطنين.