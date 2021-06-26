تراند الفن: خالد الغندور يكشف حقيقة شروط أشرف بن شرقي لتجديد عقده مع الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، حقيقة طلبات جناح أيمن الفريق أشرف بن شرقي مع إدارة الزمالك.

وخرجت بعض التقارير الإعلامية التي توكد بأن الدولي المغربي، طلب من إدارة الزمالك الحصول على مبلغ 9 ملايين يورو مقابل التجديد 3 سنوات.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته على “فيس بوك”، “أقسم بالله بن شرقي لم يتفاوض حتى الآن مع الزمالك ولم يطلب أي مبالغ وكل ما يقال غير حقيقي”.

وواصل: “وكيل اللاعب كريم البلق في المغرب وبعد تجديد الونش وبعده زيزو وظهور بعض الاعلاميين بشكل مخجل جاء الدور علي بن شرقي”.

ونجحت إدارة الزمالك مؤخرا في حسم تجديد الثنائي محمود حمدي الونش”، وأحمد سيد زيزو لاعبي الفريق الأول ليتأكد استمرارهما بصفوف الفريق.

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