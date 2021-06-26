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فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 04:09 مساءً - أدمن 48 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
كشف الإعلامي خالد الغندور، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، حقيقة طلبات جناح أيمن الفريق أشرف بن شرقي مع إدارة الزمالك.
وخرجت بعض التقارير الإعلامية التي توكد بأن الدولي المغربي، طلب من إدارة الزمالك الحصول على مبلغ 9 ملايين يورو مقابل التجديد 3 سنوات.
وكتب خالد الغندور عبر صفحته على “فيس بوك”، “أقسم بالله بن شرقي لم يتفاوض حتى الآن مع الزمالك ولم يطلب أي مبالغ وكل ما يقال غير حقيقي”.
وواصل: “وكيل اللاعب كريم البلق في المغرب وبعد تجديد الونش وبعده زيزو وظهور بعض الاعلاميين بشكل مخجل جاء الدور علي بن شرقي”.
ونجحت إدارة الزمالك مؤخرا في حسم تجديد الثنائي محمود حمدي الونش”، وأحمد سيد زيزو لاعبي الفريق الأول ليتأكد استمرارهما بصفوف الفريق.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: خالد الغندور يكشف حقيقة شروط أشرف بن شرقي لتجديد عقده مع الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.