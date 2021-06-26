تراند الفن: شاهد: أعداد المصابين والمتعافين من كورونا في بعض مدن المملكة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 04:09 مساءً - صحيفة المرصد : أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن عدد المدن الأعلى تسجيلاً من حيث عدد الإصابات وحالات التعافي من فيروس كورونا.

وفيما يخص أعلى المدن تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (253)، جدة (112)، مكة (77)، الطائف (74)، أبها (52)، الدمام (44)، خميس مشيط (40)، ينبع (29)، الهفوف (23) .

أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (209)، جدة (194)، مكة (85)، الطائف (66)، الدمام (51) ، ينبع (48) ، الظهران (28)، جازان (27) .

جدير بالذكر أن وزارة الصحة، أعلنت اليوم السبت، عن تسجيل 1301 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 17 حالة وفاة ، و 1376 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 482003 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 463004 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7760 حالة وفاة .