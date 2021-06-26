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فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 04:09 مساءً - أدمن 60 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة
صحيفة المرصد: روى شاب سعودي، تفاصيل تجربته في صناعة المخبوزات الأوروبية بنكهة “أحسائية” جعلتها مختلفة ومميزة عن غيرها.
وقال الشاب إنه نشأ في عائلة تعمل في تجارة الذهب وكان مدير فرع وظل يعمل في هذا المجال لمدة 10 سنوات لكنه اكتشف أن هذا ليس شغفه.
وأضاف عبر قناة “الإخبارية” أن شغفه بصناعة المخبوزات دفعه لترك العمل وإنشاء مصنع صغير في منزله لصناعتها، مشيرا أنه طور نفسه بالتعليم الذاتي عبر الدورات التدريبية والكورسات أون لاين ودرس اللغة الإنجليزية .
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: شاب سعودي يستقيل من عمله ويحترف صناعة المخبوزات في منزله بنكهة “أحسائية” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.