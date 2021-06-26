تراند الفن: شاهد: شاب سعودي يستقيل من عمله ويحترف صناعة المخبوزات في منزله بنكهة “أحسائية”

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 04:09 مساءً - أدمن ‏60 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة

صحيفة المرصد: روى شاب سعودي، تفاصيل تجربته في صناعة المخبوزات الأوروبية بنكهة “أحسائية” جعلتها مختلفة ومميزة عن غيرها. وقال الشاب إنه نشأ في عائلة تعمل في تجارة الذهب وكان مدير فرع وظل يعمل في هذا المجال لمدة 10 سنوات لكنه اكتشف أن هذا ليس شغفه. وأضاف عبر قناة “الإخبارية” أن شغفه بصناعة المخبوزات دفعه لترك العمل وإنشاء مصنع صغير في منزله لصناعتها، مشيرا أنه طور نفسه بالتعليم الذاتي عبر الدورات التدريبية والكورسات أون لاين ودرس اللغة الإنجليزية .

https://al-marsd.com/wp-content/uploads/2021/06/mNMfIDz6FZ6y4MQz.mp4

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.