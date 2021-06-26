تراند الفن: “تعليم الإسكندرية”: فحص 5300 تظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية

قال الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم، بمحافظة الإسكندرية، إن مكاتب تظلمات طلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2020 /2021، التي بدأت السبت الماضي، تلقت نحو 5308 طلبات إعادة تصحيح لنتائج الامتحانات.

وكان عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات نهاية العام الدراسي، بلغ نحو 92 ألف و859 طالبًا، وبلغ عدد الطلاب الذين قدّموا طلباتهم حتى الآن، 5 آلاف و308 طالبًا في الإدارات التعليمية الثماني، علما بأن نسبة النجاح كانت في امتحانات الدور الأول قد بلغت 78.9 %.

وأشار مدير المديرية، إلى أنّ الطالب أو ولي الأمر يسدد مبلغ عشرين جنيهًا لكل مادة مطلوب إعادة تصحيحها في خزينة الإدارة التعليمية بمقر الإدارة التابع لها الطالب مع ملاحظة أن الجبر والهندسة كل منهما مادة منفصلة في إعادة التصحيح، ثم يتوجه ولى الأمر بإيصال السداد إلى مقر الكنترول بالإدارة التي ينتمي لها الطالب ليأخذ رقمًـا في الطلبات الخاصة بإعادة التصحيح ويتم إخطاره بموعد اطلاعه على صورة ورقة الإجابة والاطلاع يكون لولى الأمر والطالب فقط.