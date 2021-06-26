فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 04:09 مساءً - أدمن 11 دقيقة مضت آخر الأخبار 10 زيارة
قال الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم، بمحافظة الإسكندرية، إن مكاتب تظلمات طلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2020 /2021، التي بدأت السبت الماضي، تلقت نحو 5308 طلبات إعادة تصحيح لنتائج الامتحانات.
وكان عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات نهاية العام الدراسي، بلغ نحو 92 ألف و859 طالبًا، وبلغ عدد الطلاب الذين قدّموا طلباتهم حتى الآن، 5 آلاف و308 طالبًا في الإدارات التعليمية الثماني، علما بأن نسبة النجاح كانت في امتحانات الدور الأول قد بلغت 78.9 %.
وأشار مدير المديرية، إلى أنّ الطالب أو ولي الأمر يسدد مبلغ عشرين جنيهًا لكل مادة مطلوب إعادة تصحيحها في خزينة الإدارة التعليمية بمقر الإدارة التابع لها الطالب مع ملاحظة أن الجبر والهندسة كل منهما مادة منفصلة في إعادة التصحيح، ثم يتوجه ولى الأمر بإيصال السداد إلى مقر الكنترول بالإدارة التي ينتمي لها الطالب ليأخذ رقمًـا في الطلبات الخاصة بإعادة التصحيح ويتم إخطاره بموعد اطلاعه على صورة ورقة الإجابة والاطلاع يكون لولى الأمر والطالب فقط.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “تعليم الإسكندرية”: فحص 5300 تظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.