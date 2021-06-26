تراند الفن: تعرف على الفائزين ببطولة الجمهورية لـ “ستريت وورك أوت” المؤهلة للمونديال

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 04:09 مساءً - اختتمت فعاليات بطولة الجمهورية لرياضة “ستريت وورك أوت”، التي نظمها الاتحاد المصري لرياضات الشارع، بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية، بحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، ودكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب، وعدد من قيادات ونجوم المجتمع والسياسة والرياضة في مختلف الألعاب.

بدأت الفعاليات باستعراض نتائج مبادرة علاج الإدمان بالرياضة التي يتبناها إسلام قرطام رئيس اتحاد “ستريت وورك أوت”، ثم مباراة في كرة القدم بين عدد من الشباب المتعافين من الإدمان ونجوم الكرة السابقين والإعلاميين، شارك فيها الدكتور أشرف صبحى، وعبد الحليم علي هداف الزمالك، محمود أبو الدهب نجم الأهلي، وجمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق، وفادي دياب أمين صندوق اتحاد ستريت وورك أوت، وأدار اللقاء الحكم الدولي السابق سمير محمود عثمان، وعلق عليها من الملعب مجدي عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق.

بعدها تم تكريم عدد من اللاعبين المتأهلين للمشاركة في أولمبياد طوكيو، والبطل العالمي المصري بيج رامي صاحب انجاز الفوز بلقب مستر أولمبيا 2020، والمصورين الصحفيين الفائزين في مسابقة أفضل صورة للعاصمة الإدارية، وأفضل صورة لرياضة ستريت وورك أوت.

وكرم قرطام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس الشعب.

بعدها أقيمت فعاليات بطولة ستريت وورك اوت بمشاركة 16 لاعبا هم: محمود مرسال، أحمد حلمي، محمد حمدي محمد، عبد الرحمن ممدوح، محمد ممدوح، محمد سعد إبراهيم، حامد صبحي، مازن أحمد، عادل محمود حسن، محمود ماهر أبو العينين، محمد التابعي محمد، أحمد علي عبده، عمر أحمد كمال، أشرف عادل، محمود شاهين، وكريم أحمد.

وتم تصفية المتسابقين إلى 8 لاعبين، ثم 4 شاركوا في منافسات تحديد المراكز من الأول إلى الثالث، وبعد منافسات قوية بين المتسابقين فاز بالمركز الأول عبد الرحمن ممدوح الشهير بـ “ديكو”، والمركز الثاني مازن احمد والمركز الثالث كريم احمد.

وادار منافسات البطولة 5 حكام هم مصعب سرحان، عمر خالد الجبلي، كريم توفيق، رمزي أبو زيد، محمود كمال باهى.