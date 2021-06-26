تراند الفن: لمكانتها الرفيعة والثقة الدولية.. الأمم المتحدة تمنح السعودية مقعدا في لجنة مكافحة المخدرات والجريمة!

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 04:09 مساءً - صحيفة المرصد: حصلت السعودية على مقعد في لجنة الأمم ‏المتحدة للمخدرات والجريمة ‏CND‏ للفترة 2022 – 2025 لمكانتها الرفيعة والثقة الدولية التي تحظى بها دوليًا، وتسجيلها نجاحات على الصعيدين العالمي والدولي في ‏مختلف المجالات.

وتمكنت الجهات المختصة مؤخرا من ضبط وإحباط تهريب أكثر من (90) مليون قرص إمفيتامين، و(7.9) طن من الحشيش، و(420) كيلو جرام من الكوكايين.

فيما أسهمت وزارة الداخلية، ممثلة في قطاعاتها المعنية، في إحباط محاولات تهريب خارج المملكة أكثر من (94) مليون قرص إمفيتامين مخدر في ماليزيا، وكذلك أكثر من مليوني قرص إمفيتامين مخدر في دولة الكويت، وأكثر من (4) أطنان من الحشيش المخدر في اليونان.

كما تدل الكميات المضبوطة من المخدرات على أن هناك استهدافًا لأمن وشباب المملكة، وتسعى القطاعات والجهات ذات العلاقة إلى توحيد الجهود للإسهام في فاعلية المنهجية المتبعة بين القطاعات، للحد من عمليات التهريب، وبتوفير الوسائل التقنية الحديثة التي تساعد على الكشف عن المضبوطات عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية.

حيث يتم استقبال وتقديم الاستشارات في مجال علاج الإدمان عبر الرقم الموحد (1955) للمركز الوطني لاستشارات الإدمان.

وتنم مشاركة المملكة في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات على حرصها على سلامة مواطنيها من الآفات التي تدمر الفرد والمجتمع.

وحرصت الجهات المعنية في مجال مكافحة المخدرات على تفعيل الأدوار المجتمعية، من خلال عدة أنشطة تبرز أهمية خطر تعاطي المخدرات وطرق الوقاية منها، عبر المجالات الأمنية والصحية والاجتماعية والاقتصادية.

كما أسهم الوعي المجتمعي بخطورة هذه الآفة في الصمود أمام تهديدها ومآسيها، وكوّن حصنًا منيعًا ضد من يستهدف الأمن والاستقرار.