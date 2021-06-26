تراند الفن: تنويه من سفارة المملكة في بنغلاديش بشأن الإغلاق الكامل وتعليق العمل

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 04:09 مساءً - أعلنت سفارة المملكة في بنغلاديش، أن الحكومة البنغلاديشية أعلنت الإغلاق الكامل في كافة انحاء البلاد بسبب فيروس كورونا.

وقالت السفارة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “تود السفارة الإحاطة بأن الحكومة البنغلاديشية أعلنت الإغلاق الكامل في كافة انحاء البلاد عدا خدمات الطوارئ اعتبارًا من تاريخ ٢٠٢١/٦/٢٨م”.

وأضافت السفارة، أن سبب ذلك هو ارتفاع حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا مؤخرا، وسيتم تعليق العمل في السفارة لحين رفع الحظر.

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