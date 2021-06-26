تراند الفن: محمود جابر يعلن تشكيل منتخب مصر للشباب لمواجهة موريتانيا في كأس العرب

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 04:09 مساءً - أعلن محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2003، تشكيل مباراة المنتخب المصري أمام المنتخب الموريتاني، والمقرر لها في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم، بإستاد القاهرة الدولي.

وجاء تشكيل المنتخب كالاتي: محمد مسلم “كباكا”، أحمد عبدالوهاب رفاعي، محمد عبدالنبي “شرقية”، عبد الرحمن أبوحمده، احمد رشدان، طارق أمين، ماجد عبدالرحمن، خالد عوض، أحمد عبدالحميد “أيشو”، بلال عبدالجليل، يوسف محمد.

وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس العرب المقامة في مصر خلال الفترة الحالية، ويرغب الفراعنة الصغار في الفوز واستمرار النتائج الإيجابية.

واستطاع منتخب الشباب مواليد 2003 الفوز على منتخب الجزائر بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس العرب والمقامة في مصر خلال الفترة الحالية في اللقاء الذي أقيم منذ أيام.

وسجل هدف منتخب الشباب الوحيد والفوز هو اللاعب عبد الرحمن رشدان مدافع الفراعنة الصغار ولاعب وادي دجلة من ضربة حرة مباشرة وتسديدة رائعة في الدقيقة 60 من زمن اللقاء، ليتأهل الفراعنة الصغار للدور القادم بعد الفوز على كل من النيجر والجزائر.