فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 04:09 مساءً - أعلن محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2003، تشكيل مباراة المنتخب المصري أمام المنتخب الموريتاني، والمقرر لها في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم، بإستاد القاهرة الدولي.
وجاء تشكيل المنتخب كالاتي: محمد مسلم “كباكا”، أحمد عبدالوهاب رفاعي، محمد عبدالنبي “شرقية”، عبد الرحمن أبوحمده، احمد رشدان، طارق أمين، ماجد عبدالرحمن، خالد عوض، أحمد عبدالحميد “أيشو”، بلال عبدالجليل، يوسف محمد.
وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس العرب المقامة في مصر خلال الفترة الحالية، ويرغب الفراعنة الصغار في الفوز واستمرار النتائج الإيجابية.
واستطاع منتخب الشباب مواليد 2003 الفوز على منتخب الجزائر بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس العرب والمقامة في مصر خلال الفترة الحالية في اللقاء الذي أقيم منذ أيام.
وسجل هدف منتخب الشباب الوحيد والفوز هو اللاعب عبد الرحمن رشدان مدافع الفراعنة الصغار ولاعب وادي دجلة من ضربة حرة مباشرة وتسديدة رائعة في الدقيقة 60 من زمن اللقاء، ليتأهل الفراعنة الصغار للدور القادم بعد الفوز على كل من النيجر والجزائر.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: محمود جابر يعلن تشكيل منتخب مصر للشباب لمواجهة موريتانيا في كأس العرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.