الان موعد عيد الاضحي المبارك في مصر والسعودية فلكيا 2021 وعدد الاجازات الرسمية للموظفين

الان موعد عيد الاضحي المبارك في مصر والسعودية فلكيا 2021 وعدد الاجازات الذي ينتظره المسلمين بفارغ الصبر أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وقد صرحت مصادر مسئولة للمعهد القومي للبحوث الفلكية الخاص بوزارة التعليم العالي عن موعد عيد الاضحي في السعودية ومصر وعدد الاجازات الخاصة بالموظفين، وبالأخص مع اقتراب بداية شهر ذي الحجة ووقفة عرفات، على أن يتم رؤية الهلال بيوم 29 من شهر ذو القعدة ويتم من خلاله تحديد موعد عيد الاضحى من خلال دار الافتاء المصرية، وقد تم الإعلان فلكياً أنه من المقرر أن يكون يوم 20 يوليو الموعد المحدد لعيد الاضحى المبارك، وان تكون وقفة عرفات يوم 19 من شهر يولية القادم، ونحن اليوم سوف نعرض لكم موعد عيد الاضحي في السعودية ومصر وعدد الاجازات رسمياً تابعوا معنا مشاهدينا.

الان موعد عيد الاضحي المبارك في مصر والسعودية فلكيا 2021

ويعتبر عيد الأضحى المبارك هو العيد الثاني الكبير لدى الأمة الإسلامية والذي ينتظره الكثيرون للاحتفال وذبح الاضحية، وهو والموافق العاشر من ذي الحجة 1442 ويسبقه يوم وقفة عرفات، ويؤدي المسلمين مناسك الحج وهو الوقوف بجبل عرفات وتنتهي مناسك الحج بيوم الثالث عرش من ذي الحجة، وهو الذكرى لقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، الذي رأى رؤية بأنه يقوم بذبح ابنه إسماعيل ولكن الله أنزل من السماء كبش ليضحي به، أما فيما يتعلق بموعد اجازة عيد الأضحى المبارك بمصر والسعودية عام 2021 وتحديد عدد أيام الاجازات بعد أن أشارت بعض المصادر أن أول أيام عيد الأضحى المبارك سوف يكون يوم الثلاثاء الموافق 20 من شهر يوليو القادم والموافق العاشر من ذي الحجة 1442.

موعد اجازة عيد الأضحى المبارك

ينتظر الجميع إعلان دار الافتاء رؤية هلال ذي الحجة والإعلان عن أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2021، والتعرف على عدد أيام الاجازة لكافة العاملين بالدولة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، ومن المتوقع أن الحكومة تمنح اجازة رسمية بعدد أيام عيد الأضحى المبارك، على أن تبدأ يوم الاثنين الموافق وقفة عرفات حتى يوم السبت الموافق الرابع والعشرين لشهر يوليو القادم.