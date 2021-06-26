فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 05:09 مساءً - صحيفة المرصد: كشف التقرير السنوي لشركة السوق المالية “تداول” أن إجمالي الرواتب والمكافآت التي حصل عليها 5 من كبار التنفيذيين في شركة تداول بلغ 26.3 مليون ريال، خلال العام 2020، مقابل 17.3 مليون ريال تم صرفها في العام 2019، أي بزيادة 52%. فيما بلغ إجمالي المبالغ التي حصل عليها 9 أعضاء بمجلس إدارة الشركة 4.9 مليون ريال، وذلك مقابل عضويتهم في المجلس إضافة إلى أعضاء اللجان من المجلس وخارجه. وبحسب “تداول” فان مكافآت كبار التنفيذيين تشمل كبار التنفيذيين الخمسة بما في ذلك المدير التنفيذي ومدير عام المالية والخدمات المساندة، وبلغت رواتبهم خلال العام 8.8 مليون ريال، فيما بلغت المكافآت والتعويضات 17.4 مليون ريال. وتصدرت سارة بنت جماز السحيمي، رئيس مجلس الإدارة، الأعضاء من حيث المبالغ التي حصلت عليها خلال العام 2020، والتي بلغت 492.5 ألف ريال من عضويتها في المجلس واللجان والمكافآت. وبحسب “تداول” يتقاضى كل عضو من اعضاء المجلس مكافآة سنوية قدرها 250 ألف ريال، كما يتقاضى رئيس المجلس مكافآة إضافية بقيمة 100 ألف ريال، ويتقاضى الأعضاء 3000 ريال بدل حضور الاجتماعات، ويستحق كل عضو مكافآة 150 ألف ريال، و3000 ريال عن عضويتهم في اللجان.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: كشف إجمالي الرواتب والمكافآت التي حصل عليها 5 من كبار التنفيذيين في شركة تداول خلال عام 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.