تراند الفن: «شرطة الشرقية»:الإطاحة بـ4 مواطنين امتهنوا السلب تحت تهديد السلاح

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 05:09 مساءً - أدمن ‏22 دقيقة مضت تواصل 10 زيارة

صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري بأن المتابعة الأمنية لجرائم السرقة والاعتداء على الأموال أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة الدمام من القبض على (4) مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا (6) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في الاعتداء على الأشخاص وسلبهم -تحت تهديد السلاح الأبيض- ما بحوزتهم وسرقة المركبات، وتمت استعادة (5) مركبات، وجرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى فرع النيابة العامة.

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