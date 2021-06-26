تراند الفن: تجديد حبس المتهمين في واقعة الاعتداء على رئيس حي عين شمس 15 يومًا على ذمة التحقيق

قررت جهات التحقيق تجديد حبس 4 مُتهمين بالاعتداء على رئيس حي عين شمس، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت النيابة استمعت لأقوال اللواء ماهر هاشم، الذي تعرض للاعتداء على يد عدد من الأشخاص بالشوم، أمام العمارة التي يسكن بها بمدينة نصر، في أثناء استعداده لركوب سيارة الحي، ما أسفر عن سقوطه أرضًا، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكد رئيس الحي أنه فوجئ بـ5 أشخاص مجهولين – أحدهم لاذ بالفرار- ينهالون عليه بالضرب بعصي والشوم، موضحًا أنه لا يعلم السبب وراء ذلك، وأنه لا توجد خصومة لديه مع أي شخص.

وأشارت الأجهزة الأمنية إلى أن التحقيقات كشفت أنه أثناء توجه رئيس حي عين شمس إلى عمله مُستقلًا السيارة الخاصة بجهة عمله، فوجئ بقيام 5 أشخاص بالترجل من السيارة والاعتداء عليه بالضرب وإصابته بكدمات وجروح متفرقة وإتلاف السيارة على النحو المشار إليه.