فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 05:09 مساءً - أدمن 32 دقيقة مضت آخر الأخبار 11 زيارة
قررت جهات التحقيق تجديد حبس 4 مُتهمين بالاعتداء على رئيس حي عين شمس، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
كانت النيابة استمعت لأقوال اللواء ماهر هاشم، الذي تعرض للاعتداء على يد عدد من الأشخاص بالشوم، أمام العمارة التي يسكن بها بمدينة نصر، في أثناء استعداده لركوب سيارة الحي، ما أسفر عن سقوطه أرضًا، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأكد رئيس الحي أنه فوجئ بـ5 أشخاص مجهولين – أحدهم لاذ بالفرار- ينهالون عليه بالضرب بعصي والشوم، موضحًا أنه لا يعلم السبب وراء ذلك، وأنه لا توجد خصومة لديه مع أي شخص.
وأشارت الأجهزة الأمنية إلى أن التحقيقات كشفت أنه أثناء توجه رئيس حي عين شمس إلى عمله مُستقلًا السيارة الخاصة بجهة عمله، فوجئ بقيام 5 أشخاص بالترجل من السيارة والاعتداء عليه بالضرب وإصابته بكدمات وجروح متفرقة وإتلاف السيارة على النحو المشار إليه.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تجديد حبس المتهمين في واقعة الاعتداء على رئيس حي عين شمس 15 يومًا على ذمة التحقيق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.