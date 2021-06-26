تراند الفن: مختص في الأرصاد يتوقع خريطة الأمطار خلال شهر أغسطس على هذه المناطق (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 05:09 مساءً - توقع عقيل العقيل المختص في الأرصاد الجوية موجة من الغبار تمتد من منطقة مكة المكرمة وحتى جازان، فيما يعرف بموسم “الغبرة” الذي تنشط فيه الرياح، وخاصة في وقت الظهيرة ويؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة.

وأبان “العقيل” في مداخلة هاتفية على قناة “الإخبارية”، أن المسافرين على الطرق السريعة هم أكثر فئة تشعر بهذه الموجة، وخاصة من محافظة ينبع وحتى جازان.

كما توقع ارتفاعاً في درجات الحرارة نهاية الأسبوع الجاري، على القطاع الشرقي والمناطق الوسطي من المملكة.

وأشار إلى أنه في فترة الليل تميل درجة الحرارة نحو الارتفاع خاصة في المناطق الشرقية، فيما ترتفع نسبة الرطوبة على المناطق الساحلية.

وتوقع هطولا للأمطار ونساقط حبات البرد على مرتفعات مناطق جازان والباحة وعسير، خلال شهر أغسطس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.