تراند الفن: محافظ أسيوط: انطلاق الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية والأغنام

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 05:09 مساءً - أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، انطلاق فعاليات الحملة القومية الثانية لعام 2021، لتحصين الماشية والأغنام، ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وتبدأ الحملة ابتداء من اليوم السبت لتشمل جميع قرى ومراكز المحافظة، وتستهدف 111 ألف رأس ماشية، و46 الف رأس أغنام، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية بالمحافظة وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، مؤكدًا على اهتمام الدولة بتقديم أوجه الدعم والرعاية الممكنة للمزارعين والمربين ونشر ثقافة التوعية والوقاية خير من العلاج للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأصدر محافظ أسيوط، توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية والقروية بضرورة التنسيق والتواصل المباشر مع مسئولي قطاع الطب البيطري وتوفير التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة؛ لتحقيق كامل المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع لإنجاح الحملة، وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.

وناشد المحافظ، جميع مربي الماشية بالتعاون مع الأطباء والمعاونين العاملين بالحملة لتحصين جميع المواشي لما يمثله التحصين من ضرورة قصوى لحماية الماشية من خطر تلك الأمراض المدمرة للثروة الحيوانية والاقتصاد القومي، موجهًا بتكثيف أعمال لجان الإرشاد البيطري لتوعية المواطنين ودعوتهم للإقبال على لجان التحصين المنتشرة في القرى والتوابع على مستوى مراكز المحافظة بما يعود بالنفع على المربيين للحفاظ على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض لزيادة إنتاجيتها، حيث إن التحصين هو الوسيلة الوحيدة لحمايتها من تلك الأمراض الخطيرة.

من جانبه، أوضح الدكتور ممدوح بداري مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملة القومية الثانية لعام 2021 بدأت اليوم السبت، بناء على توجيهات وزير الزراعة ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتتم تحت رعاية محافظ أسيوط وتستهدف تحصين 111 ألفا و600 رأس ماشية “جاموس وأبقار”، و46 الفا رأس أغنام وماعز على مستوى المحافظة، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة ووقايتها من الأمراض، مشيرًا إلى جاهزية جميع فرق التحصين والترقيم والتسجيل بجميع الإدارات البيطرية المختلفة.