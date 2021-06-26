تراند الفن: بعد تعطل مركبته قرب مزارع «تيماء».. العثور على «العيادي» بصحة جيدة (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 05:09 مساءً - تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” مقطع فيديو يظهر لحظة العثور على مفقود تيماء “ابراهيم العيادي”.

ويوضح المقطع المتداول أن “العيادي” يتمتع بصحة جيدة- ولله الحمد- وقت العثور عليه بعد ساعات من فقدانه بمزارع تيماء.

وكانت مركبة “العيادي” قد تعطلت قرب مزارع تيماء القديمة بحي الشرق، حيث قام أهالي المنطقة بالبحث عنه والعثور عليه.

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