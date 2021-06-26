تراند الفن: «التدريب التقني» بالقصيم يفتح القبول الإلكتروني.. رابط وموعد التقديم

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 05:09 مساءً - أعلنت إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم، فتح بوابة القبول الإلكتروني غداً للراغبين في التقديم على برامج دبلوم الكليات التقنية وفروعها للبنين والبنات في المنشآت التدريبية بالمنطقة، لخريجي وخريجات الثانوية العامة، ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية والعمارة والتشييد للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1443هـ.

وأوضح مدير الإدارة محمد بن صالح المذن أن التسجيل سيستمر حتى 27 / 11 / 1442هـ لبرامج الدبلوم في الكليات التقنية للبنين والبنات وسيبدأ في 24 / 11 / 1442هـ التسجيل في دبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية وذلك حتى 4 / 12 / 1442هـ فيما سيكون التسجيل في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف في 28 / 11 / 1442هـ ويستمر حتى 4 / 12 / 1442هـ.

وبيّن المذن أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهنيhttps://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate.

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