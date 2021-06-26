تراند الفن: New Zealand suspends travel bubble with Australia

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 05:09 مساءً - أدمن ‏48 دقيقة مضت ARAB NEWS 12 زيارة WELLINGTON: New Zealand announced a three-day suspension of its quarantine-free travel arrangement with Australia on Saturday, with the government citing “multiple” outbreaks of COVID-19 in Australian states and territories.

COVID-19 Response Minister Chris Hipkins said the suspension would give officials time to consider measures “to make the bubble safer, such as pre-departure testing for all flights” between the two countries. شاركها

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