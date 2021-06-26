فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 05:09 مساءً - أدمن 9 دقائق مضت آخر الأخبار 10 زيارة
صدر حديثًا عن دار روافد للنشر والتوزيع، المجموعة القصصية “نازفة الهم” للكاتب الشاب “كيرلس محب جميل” الذي يشارك به في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52، والمقرر انعقاده في الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو.
من أجواء المجموعة: “نيام.. شنطة مُعداته.. صندوق أدواتها.. رأيتهما كثيرًا أثناء عمليهما.. أدرك جيدًا طريقة استخدام كل شيء.. خفية أستحضرهم إلي غرفتي.. غرفة عمليات مُعدة لذبحي.. أخرج المُوسّى من حقيبته.. نظيف حاد جاهز دائم للاستخدام.. بالمطبخ أحاول تصنيعها.. حلوي أمي.. سُكر يشبهني في طحنته يخطو لنهايته أعلي تلك النار المُتقدة.. ذائقًا مخلوطًا من عصير مرارته ليمونًا.. مُر وحلو يتصارعان مثل رغباتهم وفوبياي.. أطفئ تلك النيران المتقدة.. لن أكمل.. أختبىء أسفل غطائي فلن أفعل بجسدي شيء.. سأجعلهم يتقبلونه هكذا.. أعلم شذوذي عن قاعدة الجميع، ولكن من أدرك الجميع في صحة خُطاهم ؟!.. أصوات معايرتهم تقتلني تأنيبًا.. عيونهم العابرة بجسدي.. همهماتهم بضعفي.. فوبياي.. لن أفعل.. سأفعل.. لا.. لا.. سأفعلها”.
يقول المؤلف عن كتابه: “إنه قصص وحكايات عنكِ وعنها، عن الحقيقيات اللائي يشبهوننا، عن المُحاربات في شوارع تلك البلاد فقط للسير في شوارعها، وليست نجمات وأبطال بوستات السوشيال ميديا”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “نازفة الهم” لكيرلس جميل تشارك في معرض الكتاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.