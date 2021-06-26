تراند الفن: محافظ المنوفية يتفقد أعمال التطوير شوارع شبين الكوم وتوسعة الطريق الدائري الجديد

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 05:09 مساءً - تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، ميدانيًا آخر مستجدات أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من الشوارع بمدينة شبين الكوم، وذلك مع قرب انتهاء العام المالي الحالي؛ حرصًا على ميزانية المحافظة والوقوف على الأعمال التي تم إنجازها خلال العام الحالي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدأت الجولة بتفقد محافظ المنوفية أعمال التطوير بشارع عاصم حما بنطاق حي شرق بطول 1400 م والمتضمن توسعة الشارع وتركيب “بلدورات، بلاط إنترلوك، دهانات الأرصفة ورصف”، حيث تابع أعمال وضع الطبقة النهائية للرصف بالشارع وقد أبدى المحافظ إعجابه بمستوى جودة الأعمال ونسب التنفيذ، موجهًا مدير مشروع وحدة الرصف بصرف مكافأة مالية للعاملين بالمشروع تقديرًا لجهودهم، وشراء معدة هراس كاوتش للارتقاء بمستوى وحدة الرصف المملوكة للمحافظة والتمكن من منافسة الشركات الأخرى المنفذة لأعمال الرصف.

محافظ المنوفية يتفقد مشروع الطريق الدائري الجديد

وشملت جولة محافظ المنوفية أعمال التطوير والتوسعة للطريق الدائري الجديد بحي غرب بداية من شارع جمال عبد الناصر مرورًا بمزلقان العبد انتهاء بطريق منوف الجديد، ووجه الشركة المنفذة بسرعة تركيب بلاط الإنترلوك، كما وجه رئيس حي غرب بضرورة استمرار تشغيل السيارة المكنسية بالطريق ومتابعة أعمالها بالفترات الصباحية والمسائية لرفع كافة الأتربة على الجانبين لكونه طريقًا مهمًا وحيويًا.

وتفقد أبو ليمون أعمال توسعة الشوارع الجانبية المتفرعة من شارع دنشواي بحي غرب، حيث تتضمن الأعمال توسعة وتركيب بلاط الإنترلوك والبلدورات ورصف، وذلك ضمن تطوير ورفع كفاءة الطرق الخاصة بمنطقتي العزبة الغربية وقبلي بحي غرب كمناطق غير مخططة بشبين الكوم بهدف تحسين البنية التحتية، مشددًا على القائمين بالأعمال بضرورة الالتزام بالاشتراطات والمعايير الفنية ومراعاة ربط الشوارع الجانبية بمستوى الشارع الرئيسي من حيث الرصف.

وشاهد محافظ المنوفية أعمال تطوير وتوسعة مدخل العاصمة بطريق شبراباص، حيث تابع أعمال تركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك والتجهيزات النهائية لتركيب الأعمدة الإنارة الديكورية بالشارع، وكذا تفقد أعمال التطوير بشارع إسكاروس أعمال إنارة، موجهًا الشركة المنفذة بضرورة رفع كافة نواتج أعمال التطوير ونظافة الشارع قبل يوم الثلاثاء القادم؛ حفاظًا على المظهر الحضاري، وموجهًا رئيس الحي بمتابعة الدورية للطريق حفاظًا على أعمال التطوير.