تراند الفن: مثقف عراقي ينفجر غضبًا : عندي 5 شهادات وأشتغل حمال !

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 06:09 مساءً - صحيفة المرصد: كشفت أحد المثقفين العراقيين، ويدعى الشاعر هيثم الصبيحاوي، مأساته بعدما تحول من حاصل على 5 شهادات عليا من جامعات عربية كبرى، إلى حمال.

ونشرت قناة الشرقية العراقية، تصريحات المتعلم العراقي، قائلًا: “بأي سبب تعتقلوني أو تقتلوني، أخاف أحكي يقتلوني، أخاف أمشي يقتلوني، أخاف أحط راسي على المخدة في بيتي يقتلوني”.

وأضاف المواطن العراقي: “من هم، هما نفسهم اللي كانوا حرامية في الزمن البائس، وأنهزموا خارج العراق، صاورا الآن عمالقة وحيتان الحرام، شنوا صار في العراق منذ 18 سنة؟”.

وتابع الصبيحاوي: “هما نفسهم اللي قتلوك وقتلوني، إحنا مو أحياء، إحنا قتلونا من زمان، انا عندي 5 شهادات واشتغل حمال، منو اللي يرضيه، أكبر برلماني في العراق، خليه يقول عندي شهادة من شهادات الشاعر هيثم الصبيحاوي”.

وواصل: “عندي هندسة عسكرية من تونس، وخريج حقوق من جامعة الملكة عالية في الزرقاء، ومن العشرة الأوائل على الدورة الـ 67 كومندوس في ليبيا، والأول على دورتي بالعراق بعلم البراسيكولوجي، والأول على دورتي بالعراق بعلم الأرتقاء، أشتغل حمال”.

وقال المثقف العراقي: “شلون الدفن يصير، يعني على بالك يدفنون الجسد فقط، لا يا ابني لا، إحنا مدفونين بالحياة، أسفي على العراق، أسفي عليكي يا بغداد العريقة”.