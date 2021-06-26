تراند الفن: بعدما أثار جدلا واسعا ..الإعلان عن موعد جديد لعرض المسلسل السعودي “رشاش”

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 06:09 مساءً - أدمن ‏55 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة

صحيفة المرصد : أعلنت منصة ”شاهد Vip“ الإلكترونية السعودية، والمعنية بعرض المحتوى الترفيهي، موعد بث مسلسل ”رشاش“. ونشرت منصة ”شاهد“، برومو المسلسل عبر حسابها في موقع ”تويتر“، والذي ظهر فيه الفنان يعقوب الفرحان، بطل المسلسل. وكشفت المنصة عن بوستر العمل، مشيرة إلى أن عرض العمل سيبدأ في التاسع من شهر يوليو المقبل. وكان من المقرر أن تبدأ منصة (شاهد Vip) التابعة لمجموعة ”mbc“ التلفزيونية، بث أولى حلقات مسلسل ”رشاش“ في 21 يناير الماضي، بعد أسبوعين من البدء بالترويج له حينها، لكن الجدل والسجال الذي صاحب الإعلان عن عرضه تسبب في تأجيل بث حلقات المسلسل.

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