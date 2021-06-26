تراند الفن: “كل يوم لون خاص”.. الهيئة الكندية تكشف الاستعدادات الأخيرة لشهر الحضارة المصري (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 06:09 مساءً - قال مجدي يشوع، المتحدث الإعلامي باسم الهيئة الكندية للتراث المصري، إن اليوم السبت، ستنطلق دعاية شهر الحضارة المصري عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي، مُشيرًا إلى أنه سيكون هناك مؤتمر إعلامي يوم الثلاثاء المقبل، يضم كل الإعلاميين المصريين في كندا، لمعرفة كل الفعاليات على مدار الشهر.

وأضاف المتحدث الإعلامي في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24″، أن أعضاء الهيئة لإطلاق العديد من الفعاليات على مدار الشهر التي ستُذاع عبر البث المباشر، والتي من ضمنها تجهيز الاغنية الرسمية للشهر تحت عنوان “مهما قولت فيكي”، وهي أغنية بالتعاون مع فريق “خلطبيطا” ومن إنتاج الهيئة الكندية، مُشيرًا إلى انطلاقها رسميًا مع بداية شهر يوليو.

وأوضح مجدي يشوع، أن هناك العديد من البرامج التي انتهت الهيئة من إنتاجها لتُذاع على مدار الشهر، ومن ضمنها، برنامج “في خاطري”، والذي جاء على غرار أغنية مصر التي في خاطري، موضحًا أن البرنامج سيُذاع للجمهور المصري والعربي باللغة العربية بنسبة 70% وباللغة الإنجليزية بنسبة 30%، وذلك من خلال رموزعبر سلسلة حوارات قائمة على على الذكريات، قائلًا: “رحلة في خاطر الضيف بيوصفلنا مصر في عيونه كانت شكلها اي وهما صغيرين في المدرسة ودلوقتي”.

وتابع يشوع أن هناك كتلة من الفنانيين في مجالات الفن والادب والسياسة موزعة من 20 إلى 30 حلقة ومن ضمنهم: “مصطفى الفقي، ومفيد شهاب، الفنانة سميحة أيوب، الفنان أحمد أمين، بيومي فؤاد، تامر محسن، خالد منتصر، فاطمة نعوت، محمد المسلمي ومينا مسعود”.

كما أشار يشوع إلى أن برامج خاصة بشباب الجيل الثاني منها باللغة الفرنسية والتي ستُعبر عن مصر وتاريخها على مدار العصور، وبرامج أخرى باللغة انجليزية لتصف كيف كانت مصر امتدادًا للعديد من الثقافات الأخرى بالإضافة إلى إبراز دور المصريين وتأثيرهم على الثقافة الكندية، بالإضافة إلى البرامج التي ستتحدث عن قضايا الشباب مع الأهل في عدة مواضيع بارزة مثل الخصوصية و”السوشيال ميديا” تحت عنوان” واي أند واي نوت”، وأيضًا برنامج يتحدث عن الحضارة الفرعونية وأسرار الهرم والفراعنة والتحنيط، لافتًا إلى أنه سيتم عرضه باللغة الإنجليزية.

وتابع يشوع أن من ضمن فعاليات الشهر التي تم الاستعداد لها هي سلسلة من الحوارات مع الرموز المصرية في كندا ورجال الأعمال الناجحة ومنهم من حصل على أعلى وسام كندي، وفعاليات خاصة بالحديث عن نهر النيل، ومبادرة “اتكلم عربي”، مُشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع شباب الجيل الثاني للتحدث معهم عن تأثير اللغة على التراث وأهمية الحفاظ على اللغة المصرية.

كما رتب أعضاء الهيئة الكندية يومًا خاصا بالموسيقى والفن في مصر، مسترسلًا: “كل يوم عندنا لون خاص كي نغطي كل الجوانب الجميلة في مصر”، وأضاف يشوع أنهم قاموا بتنظيم فعاليات خاصة باليوم الوطني لمصر الموافق 23 يوليو وهو اليوم الذي سُيرفع فيه علم مصر على برلمان أونتاريو.

واختتم يشوع حديثه بأن هناك أيضًا فعاليات على الأرض كفاعلية “ليالي المطاعم المصرية”، والتي من خلالها سيتم الذهاب إلى المطاعم المصرية في كندا وإذاعة الأكل المصري والترويج ليه، قائلًا: “كل أسبوع هنختار مطعم مصري نحتفل فيه عشان ندعم لرجال الاعمال والمطاعم ونعرف الناس عن الأكل المصري، مرادفًا: “مصممين يكون لينا فعاليات على أرض الواقع”.