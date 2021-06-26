تراند الفن: فتح تحقيق عاجل من النيابة الإدارية في واقعة انهيار عقار العطارين

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 06:09 مساءً - أمر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق فوري في واقعة انهار عقار مكون من 4 أدوار مأهول بالسكان، بمنطقة العطارين بالإسكندرية، وإحالة الواقعة لنيابة الإدارة المحلية القسم الثاني بمحافظة الإسكندرية، لكشف وجود ثمة إهمال أو مخالفات تأديبية من عدمه كان من شأنها وقوع الحادث، وعرض الأوراق عليه فور انتهاء التحقيقات.

يأتي ذلك في ضوء ما رصدته إدارة الإعلام برئاسة الهيئة حيال ما تم إذاعته ونشره بوسائل الإعلام المختلفة، بشأن انهيار عقار مأهول بالسكان مكون من أربعة أدوار بمنطقة العطارين وسط محافظة الإسكندرية، بتاريخ أمس الجمعة الموافق 25 يونيو 2021.

وانهار عقار مكون من 4 أدوار مأهول بالسكان، بمنطقة العطارين، وسط محافظة الإسكندرية، أدى إلى مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة العطارين، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بانهيار عقار بشارع الأحرار، بمنطقة العطارين.